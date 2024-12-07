Anna Kane'den Diddy hakkında tüyler ürperten itiraflar

Ünlü rapçi Sean “Diddy” Combs, 2023 yılında cinsel saldırıya uğradığını iddia eden bir kadının suçlamalarına hedef olmuştu. Ancak, dava dosyasının güncellenmesiyle, bu kadının NHL oyuncusu Evander Kane’in eski eşi Anna Kane olduğu ortaya çıktı. İlk başta “Ms. Doe” ismiyle dava açan Anna Kane, 2024’te dava dosyasını değiştirerek gerçek kimliğini açıkladı. Kane, yaşadığı travmayı ve maruz kaldığı baskıları da dile getirerek, isim kullanmanın bir tehdit unsuru oluşturduğunu ifade etti.

Anna Kane, 2003 yılında 17 yaşındayken Combs ve uzun yıllardır yanında çalışan Harve Pierre ile birlikte tecavüze uğradığını öne sürüyor. Kane'in avukatı, müvekkilinin ergenlik dönemindeki yaşadığı travmaları, kişisel ilişkilerini ve hayatını nasıl etkilediğini anlatıyor. Kane, Detroit'teki bir gece kulübünde Pierre ile tanıştıktan sonra New York'a gitmeye ikna edilmiş. Burada Combs’un sahibi olduğu stüdyoda, uyuşturucu ve alkolle zorla sarhoş edildikten sonra, grup tecavüzüne uğradığını belirtiyor.

Dosyadaki iddialara göre, gece boyunca Combs, Pierre ve bir başka isimsiz şahıs, Anna’yı ağır şekilde sarhoş ettikten sonra, onunla cinsel ilişkiye girmiş. Kane, tecavüz sırasında yaşadığı duygusal ve fiziksel travmanın yıllarca hayatını etkilediğini ifade etti. Ayrıca, suçlamalar sırasında, bu olayın öncesinde ve sonrasında bir dizi fotoğrafın bulunduğu, olayın New York'taki stüdyoda gerçekleştiğini doğrulayan belgelerle desteklendiği belirtiliyor.

Combs ise tüm suçlamaları reddederek, bu tür iftiraların sadece maddi kazanç amaçlı yapıldığını savundu. 2024’te Brooklyn’deki cezaevine gönderilen Combs, burada cinsel ticaret, organize suç ve fuhuş suçlarından yargılanıyor ve suçlamaları kabul etmiyor.

Anna Kane, yıllarca süren sessizliğin ardından, kimliğini açıklayarak hakikat ve adalet arayışını sürdüreceğini ifade etti. Bu davanın, ünlülerin kişisel hayatlarına dair korkutucu sonuçları ve toplumsal tartışmalar yaratması bekleniyor.

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