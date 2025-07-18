Anna Kurnikova'dan mutlu aile tablosu: Tatilde objektiflere takıldı

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Anna Kurnikova'dan mutlu aile tablosu: Tatilde objektiflere takıldı

Anna Kurnikova, Miami sahillerinde iki çocuğuyla objektiflere yakalandı. Spor kariyerini geride bırakan Kurnikova, aile yaşantısını ön planda tutuyor.

Eski tenis yıldızı Anna Kurnikova, Miami Beach’te objektiflere doğal haliyle yansıdı. Siyah tayt, beyaz atlet ve rahat beyaz terlikleriyle dikkat çeken Kurnikova, saçlarını topuz yaptı. Güneş gözlüğüyle tamamladığı sade görünümüyle gündelik hayatın içinde bir anne portresi çizdi. Paparazzilerin çektiği karelerde çocukları kısa şort ve tişörtlerle yazın keyfini çıkarırken görülüyor.

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GİZEMLİ AİLE HAYATI VE ÇOCUKLAR

2001 yılından beri birlikte olduğu Enrique Iglesias ile uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Kurnikova, 2023 yılında gizlice evlendiği bilgisiyle şaşırtmıştı. Çiftin üç çocuğu var: 7 yaşındaki ikizler Nicholas ve Lucy ile 5 yaşındaki Maria. Kurnikova’nın spor dünyasından uzaklaştıktan sonra Amerika’da aile yaşamına odaklandığı biliniyor.

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