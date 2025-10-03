Anne acısıyla sarsılmıştı! Barış Murat Yağcı paylaşımıyla yürek dağladı

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Barış Murat Yağcı'yı acı haberle yıkılmıştı. Anne acısıyla sarsılan Barış Murat Yağcı’dan duygulandıran ilk paylaşım geldi.

Uzun bir süredir hastanede tedavi gören Arzu Ernak hayata gözlerini kapadı.

Barış Murat Yağcı'nın annesi Arzu Ernak, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Zincirlikuyu mezarlığında aile kabristanında toprağa verildi. Annesinin kaybıyla yıkılan Barış Murat Yağcı'dan yürekleri yakan ilk paylaşım geldi.

Annesinin mezarı başında dua eden Barış Murat Yağcı'nın o hali sevenlerini duygulandırdı.

ARZU AKALAY ERNAK KİMDİR?

Barış Murat Yağcı ve Yağmur Ernak'ın annesi ve ünlü oyuncu Birce Akalay'ın halası olan Arzu Akalay Ernak, basketbol koçu Erhan Ernak'ın eşi olarak da biliniyordu. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Kıymetli annemiz Arzu Ernak'ı bugün tedavi görmekte olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Arzu Akalay Ernak'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü ve bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

