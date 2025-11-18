Kartal'da iddiaya göre sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı otomobil, yaya geçidinden geçen Taner Akpınar'a (25) çarptı. Akpınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, sürücünün serbest kalmasına ailesi tepki gösterdi. Anne Gülbahar Akpınar, "Oğlumun hayalleri, umutları vardı, sevgi doluydu; kimsenin böyle bir sonu hak etmediğini düşünüyorum. Bu suçu işleyenler cezasını bulsun" dedi.

Olay, 3 Kasım Pazartesi günü saat 23.15 sıralarında Kartal Sahil Kordonboyu Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Pendik istikametine ilerleyen otomobilin sürücüsü, kırmızı ışıkta durmayarak yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kişilere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Taner Akpınar ile 19 yaşındaki Güler Korkmaz yola savruldu.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Taner Akpınar, 5 gün sonra hayatını kaybederken ağır yaralanan Güler Korkmaz'ın ise bir böbreğinin alındığı ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

'ADALET YERİNİ BULANA KADAR PES ETMEYECEĞİZ'

Acılı baba Hüsnü Akpınar, "Evladımı kaybettim. 5 gün yoğun bakımda kaldı, sabah kalbinin durduğunu ve öldüğünü söylediler. Bu kazayı yapan kişinin şu an serbest olduğunu öğrendim. Davanın aydınlatılmasını istiyorum, canım yanıyor içim yanıyor" dedi. Anne Gülbahar Akpınar ise, "25 yaşında gencecik bir evladım vardı. Oğlumun hayalleri, umutları vardı, sevgi doluydu; kimsenin böyle bir sonu hak etmediğini düşünüyorum. Bu suçu işleyenler cezasını bulsun. Adalet yerini bulana kadar pes etmeyeceğiz" diye konuştu.