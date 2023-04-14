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Anne adayları dikkat

Hamilelikte kesinlikle tüketilmemesi gereken besinler var. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer o besinleri açıkladı ve uyarılarda bulundu…

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 14:24
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Anne adayları aman dikkat

Anne adayları dikkat
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Pastörize olmamış süt ve peynirin içinde bulunan bakteriler listeria enfeksiyonu riskine neden olur. Bu da gıda zehirlenmelerine, ciddi sağlık sorunlarına ya da düşük yapma riskine yol açabilir. Zararlı bakteriyel enfeksiyonlardan korunmak için pastörize süt tüketmeli, ayrıca tükettiğiniz peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerinin de pastörize sütten yapıldığına emin olmalı.

ŞEKER İÇEREN GIDALAR

İçerisinde yüksek miktarda şeker barındıran bu tarz besinler hızlı kilo alımına yol açabileceği gibi özellikle hamilelikte oluşabilen şeker hastalığına yani gebelik diyabetine neden olabilmektedir. Bunların yerine evde kendiniz hazırlayabileceğiniz sağlıklı alternatifler ve fındık, ceviz, badem, leblebi gibi sağlıklı atıştırmalıklar tüketebilirsiniz.

 

ÇOK FAZLA KAFEİN

Grip ilaçlarında, alerji ilaçlarında, ağrı kesicilerde ve bazı diyet ilaçlarında bulunan kafein güçlü bir etkiye sahip. Aşırı miktarda kafein tüketimi bebeğin gelişimini olumsuz etkiler. Bu nedenle kahve, çay, kola, çikolata gibi kafein içeren besinleri dozunda tüketmek önemlidir.

BAZI BİTKİ ÇAYLARI, ASİTLİ İÇECEKLER VE PAKETLİ MEYVE SULARI

Bilinçsizce tüketilen bitki çayları, hamilelik döneminde büyük risklere neden olmaktadır. Adaçayı, fesleğen, ginseng, kekik, sinameki, maydanoz gibi bitki çayları rahim kasılmalarına neden olarak, düşük ve erken doğum riskini artırabilir ya da doğum anomalilerine yol açabilir. Bu nedenle bitki çaylarını tüketmeden önce doktorunuza mutlaka danışmalı ve doktor onayı ve tavsiyesi olmadan tüketmemelisiniz. Asitli içecekler ve hazır meyve suları da hamilelikte kaçınılması gereken içeceklerdendir.

KONSERVE VE HAZIR GIDALAR

Konserve ve hazır gıdalar, raf ömrünün uzun olması için birçok işlemden geçirilirler. Bu tarz işlenmiş gıdaların içeriğinde bulunan katkı maddeleri, yüksek miktarda yağ, tuz ve şeker oranından dolayı, hamile kadınların bu ürünlerden uzak durması gerekmektedir.

AZ PİŞMİŞ YUMURTA

Hamilelikte tüketilmemesi gereken besinlerin en başında az pişmiş yumurta geliyor. Doğru koşullarda saklanmamış ve beklemiş yumurtada salmonella adı verilen bir bakteri üreyebilir Az pişmiş yumurtanın yanı sıra çiğ yumurta ile yapılan mayonez, krema veya dondurma gibi besinlerin de tüketilmemesi gerekir.

ÇİĞ VEYA AZ PİŞMİŞ ÜRÜNLER

Çiğ veya az pişmiş et ürünleri parazit ve enfeksiyon kaynağı olabileceği için gebelik sürecinde uzak durulması gereken besinlerdir. Çünkü az pişmiş ya da çiğ haldeki etler, toksoplazma riski taşır. Toksoplazma hamile kadınlarda düşük riskine veya bebekte ciddi sağlık problemlerine neden olabilen bir hastalıktır. Bu nedenle et ve tavukları hiç pembelik kalmayana dek pişirmek bu parazitten kurtulmak için oldukça önemli. Bunun yanı sıra salam, sosis, sucuk, pastırma gibi şarküteri ürünleri de içerisinde katkı maddeleri, bol miktarda tuz ve yağ bulundurduğundan, bu besinleri de tüketmemeniz önerilir. Omega-3 kaynağı olan balığın hamilelik döneminde dengeli bir şekilde tüketilmesi oldukça gerekliyken, midye, istiridye ve karides gibi kabuklu deniz ürünleri yüksek miktarda cıva değerine sahiptir. Yüksek cıva oranı, gelişmekte olan bebeğin beyin ve sinir sisteminine zarar verebileceği ve gıda zehirlenmesi riski oluşturabileceğinden bu deniz ürünlerinden de mutlaka uzak durulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra suşi de hamilelik döneminde kesinlikle tüketilmemeli.

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