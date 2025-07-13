Anne ayının öfkesi! Sarıkamış’ta boz ayı paniği: Çekim yapan vatandaş şokta

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kars'ta ilçe merkezine inen ve çöp konteynerını devirerek yavrularıyla birlikte yiyecek arayan ayıları balkondan cep telefonuyla kaydeden bir kişi anne ayının saldırısından son anda kurtuldu.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde boz ayılar, yavrularıyla birlikte ilçe merkezinde dolaşıyor.

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TOKİ Lojmanlarına kadar gelen boz ayı ve yavruları, çöp konteynerını devirerek yiyecek aramaya başladı.

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Bu anları balkonundan cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, ayılardan rahatsız olan anne ayının aniden balkona koşmasıyla panikledi.

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Hızla içeri giren vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

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Görüntülerde, anne ayı ve yavrularının çöp konteynerında yiyecek arayışı yer alıyor.

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Ayılar, vatandaştan rahatsız olup kaçtıktan sonra tekrar konteynere döndü.

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Anne ayının balkona yaklaşmasıyla vatandaş, korkuyla içeri kaçtı.

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