Anne baba ve 2 çocuğu arabada tarayarak katlettiler

Batman'ın Beşiri ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce, uzun namlulu silahla hafif ticari araca düzenlenen saldırıda anne, baba ve 2 çocukları yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Eskihamur köyündeki evlerine dönen Şanlı ailesine Beyçayır köyü mevkisinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce pusu kuruldu. Baba Mehmet Şanlı yönetimindeki hafif ticari araç içerisinde bulunan eşi Takibe Şanlı, çocukları Elanur Şanlı (9) ve Akıncan Şanlı (5), uzun namlulu silahla kurşun yağmuruna tutuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde Şanlı ailesinin tüm fertlerinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

