Anne babalar çocukları deterjanlardan uzak tutmalı

Deterjanların insan sağlığına zararlarını bilmeyen yoktur. Peki, çocuğunuz deterjan içtiyse ne yapmalı?

Anne babalar çocukları deterjanlardan uzak tutmalı

Yeni yürümeye başlayan ve çevresindekileri keşfe çıkan minik bir çocuğun evdeki renkli kutular her zaman dikkatini çekmiştir. Farklı boy ve renkte olan temizlik malzemeleri her yıl milyonlarca çocuğun mide borusunun yaralanmasına ve daha farklı sonuçlar ortaya çıkmasına neden oluyor.

NE YAPMALI?

Eğer bebeğiniz yakıcı madde ya da temizlik malzemesi içtiyse ya da içtiğinden şüphe ediyorsanız çocuğunuzu derhal kusturmalısınız. Hemen sonrasında süt, yoğurt, ayran ya da su içirmelisiniz. Evinizdeki temizlik malzemelerini çocuğunuzun ulaşamayacağı yerlere koymalı ve kesinlikle bulamayacakları şekilde saklamalısınız.

Temizlik malzemelerinizi meşrubat şişelerine ya da bardak tarzı eşyalara kesinlikle koymayın. Bebeğiniz kusmuyor ya da farklı hareketler gösteriyorsa en yakınınızdaki bir sağlık kuruluşuna götürmeli ya da kendi doktorunuza başvurmalısınız.

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