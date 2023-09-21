Anne babalar dikkat

Editör: Ali Öncü

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Tugay, “İnmemiş testis toplumda yaygın bir hastalık türüdür. Bebeklerde sıkça görülen bu sağlık problemi için erken teşhis konulması ve tedavi sürecine başlanması gerekir. Tedavisi aksatılan bebeklerde ileride ciddi sağlık problemleri ile karşılaşılabilir” dedi.

Prof. Dr. Melih Tugay, bebeklerde sık görülen bir durum olan inmemiş testis rahatsızlığı ile açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Tugay, inmemiş testis rahatsızlığıyla ilgili olarak erken teşhisin önemine dikkat çekti.

“İLERİ DÖNEMLERDE KISIRLIK VE KANSER OLUŞUMUNA SEBEP OLABİLİR”

Erken teşhis konularak müdahale edilmeyen bebeklerde ileriki dönemlerde ciddi sağlık sorunlarının görülebileceğini belirten Prof. Dr. Tugay, “Testis, erkek bireylerde gelişmeyi sağlayan hormonları salgıladığı gibi sperm üretimini de gerçekleştiren bir organdır. Anne karnındaki bebeğin gelişimiyle beraber, karın boşluğunda bulunan testisler 6-7 ay sonrasında skrotum adı verilen torbaya doğru inerler. Doğuma yakın bir süreçte, skrotuma doğru inen yumurtalar, kasık kanalı dediğimiz bölgeyi aşarak torbada yerleşimlerini sağlarlar. Genellikle bebeklerde doğduktan 6 ay içerisinde testislerinin indiğini gözlemleriz. İnmemiş testis görülen bebeklerde ise teşhisin vakit kaybetmeden koyulması ve tedaviye başlanması son derece önemlidir. Her 100 bebeğin 1'inde görülen bu rahatsızlıkta genel olarak tek tarafta testisin inmediği gözlenir. İleri dönemlerde kısırlık ve kanser oluşum riskini arttırdığı bilinen bu hastalıkta hızlı ve erken şekilde tedavi sayesinde ciddi sorunların önüne geçilebilir'' açıklamasını yaptı'' dedi.

İnmemiş testisin bir diğer türü olan ektopik testis hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Tugay, “Testislerden herhangi birinin normal iniş yolunun dışında farklı bir bölgeye yerleşmiş olmasına ektopik testis denir. Ektopik testis deri altında, anüsün ön kısmında, karın ön yüzünde veya penis dibinde bulunabilir” şeklinde konuştu.

“DOĞUMDAN SONRA FİZİK MUAYENE İLE TESPİT EDİLEBİLİR''

İnmemiş testis şikayetinde erken tanının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Tugay, “İnmemiş testisler bebeğin doğduğu anın hemen sonrasında yapılan dikkatli bir fizik muayene sonucunda tespit edilebilir. Daha sonra yapılan kontrol muayenelerinde ise testislerin değerlendirilmesi sayesinde düzelme olup olmadığı gözlemlenebilir” diye konuştu.

Farklı tanı yöntemleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Tugay, “Çoğunlukla muayene ile tanıya ulaşılabilen inmemiş testis probleminde, bazı durumlarda farklı tekniklerden de yararlanılabilir. Manyetik rezonans gibi radyasyon içermeyen görüntüleme yöntemleri sayesinde inmemiş testisin konumu ve yapısı değerlendirilebilir. Laparoskopik inceleme tekniklerinden de faydalanılarak doğru tanı ve tedavi prosedürü izlenebilir” ifadelerini kullandı.

“VAKİT KAYBETMEDEN TEDAVİYE BAŞLANMALI''

Tanıda olduğu kadar tedavi aşamasında da geç kalınmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tugay, “Testis, sıcaklıktan etkilenen bir organdır. Erkeklerin skrotumunda bulunan ısı 2 ve 4 derece daha düşüktür. Bu ısı, testis yapılarının gelişebilmesi ve görevini yerine getirebilmesi için gereklidir. İnmemiş testis probleminde ise vücut sıcaklığına maruz kalan testiste bazı değişiklikler görülmeye başlar. Bu değişiklikler bebeğin gelişim sürecinde ortaya çıkarlar. Giderek artan bu yapısal bozuklukların uzun sürmesi halinde ise ciddi sağlık sorunları ile karşılaşılabilir. İnmemiş testis hastalığında erken müdahale edilmeli, vakit kaybetmeden tedaviye başlanmalı” dedi.

İnmemiş testis tedavisinde olumlu sonuçlar sağlayan teknikler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Tugay, “Çoğu bebekte ilk birkaç ay içerisinde kendiliğinden düzelme görülebilmesine rağmen bazı durumlarda tedavi gerekebilir. İnmemiş testisin oluşum nedenine yönelik farklı tedaviler uygulanır. Hormon terapileri, cerrahi yapılmadan testisin skrotuma inmesini hedefleyen bir uygulamadır. Bununla birlikte, çoğu bebekte daha yüksek başarı oranına sahip olan cerrahi tedavi tercih edilir. Laparoskopik veya laparatomi şeklinde farklı operasyon türlerinden uygun olanı, hekimin değerlendirmesi sonucunda belirlenir” şeklinde konuştu.

İHA