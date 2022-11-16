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Anne babalar dikkat! 2 oyuncak için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı iki firmanın ürettiği "Huggy Wuggy" oyuncakla ilgili toplatma kararı aldı. Ayrıca satın alınmış ürünler de geri çağırıldı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 03:01
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Anne babalar dikkat! 2 oyuncak için toplatma kararı

Anne babalar dikkat! 2 oyuncak için toplatma kararı
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"Huggy Wuggy" türü oyuncaklar son dönemde gündemde.

İnce keskin dişleri ile bir korku oyunu karakteri olan oyuncakla ilgili uzmanlar ebeveynleri uyarıyor.

NTV'nin aktardığına göre; Oyuncak, Ticaret Bakanlığı'nın da takibinde. Piyasaya sunulan oyuncakların incelemeye alındığı bildirildi. İncelemenin sonucu yapılan açıklama ile duyuruldu.

Buna göre riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden alınan numunelerde iki ürünün "Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği" gerekliliğini karşılamadığı tespit edildi.

Söz konusu 2 ürün için "piyasaya arzının yasaklanması", "piyasadan toplatılması" ve "tüketicilerden geri çağırılması" kararı alındı

PARA CEZASI

İki ürünü satan firmalara da toplam 123 bin 600 lira para cezası uygulanacak.

Söz konusu ürünlerin bilgileri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) paylaşıldı.

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