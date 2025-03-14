İngiltere'de yaşayan 2 yaşındaki Juwan, bir aile yakınının onu öpmesi sonucu büyük bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kaldı. Bebeklerin bağışıklık sistemleri tam olarak gelişmediği için bazı virüsler onlar için ölümcül ya da kalıcı hasarlara yol açabilecek kadar tehlikeli olabiliyor. Juwan da bir tanıdığının öpücüğü sonrası herpes simpleks virüsüne yakalandı.

Virüsün etkileri kısa sürede kendini gösterdi. Gözünde oluşan kızarıklık ve tahriş belirtilerini fark eden ailesi, zaman kaybetmeden onu doktora götürdü. Ancak doktorun verdiği antibiyotik tedavisi yetersiz kaldı.

GÖRME YETİSİNİ YİTİRDİ

Juwan'ın gözündeki hasar giderek büyüdü ve enfeksiyon kontrol altına alınamayacak seviyeye ulaştı. Daily Mail'in haberine göre, virüs Juwan’ın korneasında 4 mm'lik bir delik oluşmasına neden oldu. Bu durum, gözünde ciddi enfeksiyonlara yol açtı ve doktorların tüm çabalarına rağmen küçük çocuğun gözü işlevini tamamen kaybetti.

Doktorlar, Juwan'ın enfekte olan gözünü korumak için kapaklarını dikmek zorunda kaldı. Aile, tedavi sürecinde yaşanan gecikmelerin büyük bir rol oynadığını belirterek, erken teşhisin hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.

KORNEA NAKLİ UMUDU

Şimdi Juwan'ın görme yetisini geri kazanabilmesi için yeni bir operasyon planlanıyor. Doktorlar, göz bebeği ile beyin arasındaki bağlantıyı yeniden sağlamak için bacağından alınan bir sinirin göz yuvasına nakledilmesini öngörüyor. Eğer bu operasyon başarılı olursa, Juwan ilerleyen süreçte bir kornea nakli ile yeniden görebilme şansına sahip olabilir. Fakat uzmanlar görme yetisinin tamamen geri dönüp dönmeyeceğinin belirsiz olduğunu ifade ediyor.

ACILI ANNEDEN EVEBEYNLERE UYARI

Juwan'ın annesi, yaşadıkları bu acı olayın başkalarının başına gelmemesi için ebeveynlere önemli bir çağrıda bulundu. Yeni doğan ve küçük bebeklerin bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğunu hatırlatan anne, "Bebeğinizi kimsenin öpmesine izin vermeyin. Küçücük bir virüs, hayat boyu sürecek bir travmaya yol açabilir." diyerek aileleri uyardı.

Juwan'ın ailesi, tedavi ve ameliyat masraflarını karşılayabilmek için bir bağış kampanyası başlattı. Aynı zamanda, diğer ebeveynleri bilinçlendirmek amacıyla sosyal medya üzerinden farkındalık çalışmaları yürütüyorlar.

HERPES SİMPLESK VİRÜSÜ VE BEBEKLER İÇİN TEHLİKELERİ

Uzmanlar, herpes simpleks virüsünün yetişkinler için genellikle hafif semptomlara neden olduğunu, ancak bebeklerde ölümcül veya kalıcı hasarlara yol açabileceğini belirtiyor.

Özellikle yeni doğan bebeklerin öpülmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan sağlık yetkilileri, şu noktalara dikkat çekiyor: