Anne babalar Dikkat!

Uzmanı Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül, Obezitenin toplumsal olarak bulaşıcı olduğunun altını çizdi çok önemli uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar…

Anne babalar Dikkat!

Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül, yapılan araştırmalarda çocukların, anne ve babalarından gördükleri yeme alışkanlıklarını sürdürdüklerini belirtti. Obez çocukların daha hızlı yediğini, daha büyük lokmalar ısırdığını, her lokmayı daha az çiğnediğini ve yemeğin sonuna doğru yeme hızının azalmadığının gözlendiğini belirtti ve şu bilgileri verdi.

“Obez bireylerin olduğu ailelerde obezite %60-70 oranında kalıtsal olarak görülebiliyor. Ayrıca anne adaylarının doğum öncesi ve doğumdaki kilosu, hamilelikte alınan kilo miktarı, doğum sayısı, anne adayında insülin direnci, bebeğin doğum ağırlığı ve doğum sonrası bebek gelişimi bunların hepsi çocuğun ilerideki obezite riskini belirliyor. İlk 6 ay mümkün olduğunca sadece anne sütü alan ve 2 yaşına kadar ek gıdalar ve anne sütü ile beslenen bebeklerde obezite riski azalıyor. Ek gıdalara başlayan bebeklerin ise daha az yağlı yiyecekler ve daha çok sebze tüketmesinin sağlanması gerekiyor.”

“GIDA ÖDÜL OLMAMALI”

Çocuklarda gıda yoluyla ödüllendirmelerden kaçınmak gerektiğini belirten Temizgönül, “…odanı toplarsan, ödevini yaparsan istediğini yiyebilirsin” gibi cümlelerin çocuklarda; yemek ile ödül arasında psikolojik bir bağ kurmasına sebep olduğunu söyledi. Bu durumun ilerleyen yaşlarda yeme bozukluklarına zemin hazırladığına değindi. Bunların yanı sıra yüksek kalorili gıdaların yasaklanmasının çocuklarda, tokluk sinyali algısını azalttığını gösteren çalışmalarında bulunduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

“Belirli gıdaların yasaklandığı çocuklar, o gıdaları tüketirken tabiri caizse doymak bilmiyorlar. Özellikle kız çocukları yemek konusunda yasaklandıklarında abur cubura daha fazla yöneldikleri gözlenmiş. Çocuklarda meyve ve sebze tüketimini artırmanın en etkili yolu evde ebeveynlerin kendilerinin dengeli beslenerek çocuklara örnek olmalarıdır. Çocuklarımıza verdiğimiz yüksek kalorili ve damak tadı zengin olan gıdalar yerine benzer damak tadında olan ve kalorisi daha az olan gıdaları tercih ederek olumlu bir değişime başlayabiliriz.”

“OBEZİTE CERRAHİSİ ERGENLERE KADAR GERİLEDİ”

Aşırı şişmanlık ve obezitenin çocuklarda metabolik hastalıklara neden olduğunu belirten Temizgönül, kalp hastalıkları (özellikle yüksek tansiyon), şeker direnci ve Tip 2, şeker hastalığı, karaciğer yağlanması, uyku apnesi, polikistik over hastalığı, depresyon gibi birçok hastalığın sebebi olduğunu söyledi.

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