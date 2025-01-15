Anne babalar dikkat! Bakanlıktan 4 ürüne toplatma kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Anne babalar dikkat! Bakanlıktan 4 ürüne toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı aralarında oyuncak ve çocuk giyim ürünlerinin de bulunduğu 4 ürünün piyasadan toplatılmasına karar aldı.

Bakanlık, çocuklar için 'hayati risk' taşıdığı belirlenen 4 ürünü raflardan toplatıyor. Toplatılan ürünler arasında fosforlu kalem, peluş oyuncak, keten ceket ve şişirilebilir top bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı sitesinden ifşa edilen bu ürünlerin satışları yasaklandı.

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HANGİ ÜRÜNLER TOPLATILIYOR?

Yapılan son açıklamada oyuncak kategorisinde bulunan dondurma şeklinde üretilen "Tuna Fosforlu Kalem" ve "Huggy Wuggy" karakterine ait olan pelüş oyuncak yer aldı.

Ticaret Bakanlığı, 10 Ocak tarihinde "Can Top" marka "Şişirilebilir Zıp Zıp Top" için ve 9 Ocak tarihinde ise "Pufudi" marka Baskılı Keten Ceket için piyasadan toplatılma kararı vermişti.

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