Anne babalar dikkat! Çocuğu ailesinin yanında bıçakladı. Öbür manyak da çocuk arabasını bıçakladı

Düzenleme: Ayşe Memiş
Anne babalar dikkat! Çocuğu ailesinin yanında bıçakladı. Öbür manyak da çocuk arabasını bıçakladı

Anne ve babası ile birlikte yürüyen bir çocuğu kadın durduk yere bıçakladı. Başka bir olayda da bir adam ürün almadığı için bebek arabasını tekmeleyerek bıçak çekti.

Son zamanlarda şiddet vakaları gittikçe artıyor. Sadece Türkiye değil dünyanın her yerinde şiddet ve adli vakaların sayısında artış var.

Özellikle küçük çocuklara ve çocuklu ailelere yapılan saldırılar ürkütüyor. Nerede çekildiği bilinmeyen bir videoda bir kadın durduk yere çocuğu bıçaklıyor.

ÇOCUĞU BIÇAKLADI

Anne ve babasının yanında olan çocuğa önce durduk yere vuran ailesi tepki gösterince de kadın küçük kıc çocuğunu bıçakladı. O anlar da aile ve çocuklar büyük şok yaşadı.

Ortada hiçbir şey yokken kadının çocuklara bıçakla saldırması ve elini kolunu sallayarak bölgeden gitmesi büyük tehlikeyi de gözler önüne serdi.

BEBEK ARABASINA BIÇAK ÇEKTİ

Öte yandan Brezilya’da yaşanan bir olay da hem korkunç hem de üzücü. Küçük kızıyla gezen babanın yanına gelen satıcı, ürünlerini almayan ailenin bebek arabasını tekmeleyerek bıçak çekti.

Yakın dönüş sanatları bilen baba çocuğunu korumak için satıcının elinden bıçağı alarak adamı öldürdü.

O anlar eli kanlar içinde kalan baba be küçük çocuğun anları görenleri üzdü. “Babanın yaptığı suç mu yoksa nefsi müdafaa mı?” yorumları da yapıldı.

Dolayısıyla bu vakalar arttığı için çocuklu ailelerin hem kendilerine hem de çocuklarına çok dikkat etmesi gerekiyor.

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