Anne babalar dikkat çocuklardaki kırıklar önemli

Çocuklardaki basit bir düşmede bile kemik kırığı olabildiğine dikkat çeken Op. Dr. Merdan Artuç, “Bir yılda her dört çocuktan biri travma nedeniyle acil servise başvurmakta ve bunların yüzde 10 ila 25’i kırık ile ilgilidir” diye konuştu ve anne babaları uyardı.

KAYNAK: İHA
Anne babalar dikkat çocuklardaki kırıklar önemli

Editör: Erkavim Yıldırım

Op. Dr. Merdan Artuç, çocuklarda meydana gelen eklem ve kemik kırık ve çıkıkları hakkında bilgiler aktardı.
Op. Dr. Merdan Artuç, kırılan bölgede şişlik ve morluklar oluşabileceğine dikkat çekerek, “Bir yıl içerisinde her dört çocuktan biri travma nedeniyle acil servise başvurmakta ve bu travmaların yüzde 10 ila 25'i kırık ile ilişkilendirilmektedir. Çocuk kemikleri erişkinlere nazaran daha zayıf olmasından dolayı çok basit düşmelerde bile çatlak olarak bilinen ayrışmamış ya da az ayrışmış kırıklar oluşabilir. Bu durumlarda çok belirgin şişlik ve şekil bozukluğu olmayabilir. Çocukların kemik zarı daha kalın olduğundan, bazen kırık sırasında kemik zarı yırtılmadan sağlam kalmasından dolayı şiddetli ağrıları meydana gelmeyebilir” dedi.

"O BELİRTİLER KIRIK HABERCİSİ"

Op. Dr. Merdan Artuç, çocuk kırık nedenlerinin basit düşmeden ciddi kazalara kadar gittiğine işaret ederek şunları anlattı:

"Kırık belirtileri ise en çok kırık olan bölgede ağrı, şişlik, şekil bozukluğu ve hareket kısıtlılığıdır. Bu durumlarda ebeveynlerin çok uyanık olmaları gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eğer çocuğunuz düşmüşse kol ve bacağının belirli bölgesine dokunduğunuzda ağrı hissediyorsa, çocuk ayağının üzerine basmak istemiyorsa ya da topallıyorsa, kolunu kullanmak istemiyorsa (parmaklarını oynatabilmesi kırık olmadığı anlamına gelmez, bilek ve dirsek kırığı olan kişi parmaklarını oynatabilir) kırık olma ihtimali çok yüksektir. Mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurmanız gerekir. Hasta hikayesi ve fizik muayenesinden sonra sağlam taraf ile karşılaştırarak çekilen röntgenler ile kırık tanısı konulmalıdır. Nadir durumlarda özellikle kırıklar için BT istenebilir."

GEÇ TEDAVİ KÖTÜ SONUÇ DOĞURUR

Çocuklar için kırık tedavilerinin ikiye ayrıldığının altını çizen belirten Artuç, "Kırık tedavileri ikiye ayrılır. Çocuk kırıklarını çoğunlukla basit alçı, atel ve bandajlar kullanarak ameliyata ihtiyaç olmadan tedavi edebiliriz. Çocukların kemiklerinin yeniden şekillendirme kapasitesinin yüksek olmasından dolayı da hiç sekel bırakmadan iyileşebilir. Ancak açık kırıklar, eklem içi kırıklar, beraberinde damar, sinir yaralanması olması, yeterince düzelmeyen kırıklarda ameliyata başvurmak gerekiyor. Çocuk kırıklarında acil durumlar uzun kemiklerin ekleme yakın bölgelerindeki büyüme kıkırdağında oluşan kırıklardır. Bu kırıklar acil olarak düzeltilmeli ve tespit edilmeli, gerekirse ameliyata alınarak anatomik olarak düzeltilmelidir. Tedavi edilmezse ya da geç tedavi edilirse büyüme kıkırdaklarında oluşan hasara bağlı olarak hastalarda büyüme kusuru ve kalıcı şekil bozukluğu gelişebilir. Çocuklarda çıkık sık görülmez, en sık gördüğümüz çıkıksa dadı dirseği olarak adlandırılan 2 yaş civarı çocuklarda kolunun sert çekilmesi sonrası meydana gelen dirsek bölgesindeki yarı çıkıktır. Muayene ile tanısı konulur ve basit manipülasyon ile sorun çözülür, 4 yaşından sonra genelde tekrarlamaz" diye konuştu.

iha

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