Anne babalar kırık sanıyor ama durum farklı

Dirsekleri açık ve düz pozisyondayken elin yukarı yönlü çekilmesi ya da kollarından çekilerek sallamak gibi hareketler, çocuklarda ‘dadı dirseği’ adı verilen dirsek çıkıklarına yol açabiliyor.

Dadı dirseği’nin sık olarak 1-5 yaş grubu çocuklarda görüldüğünü belirten uzmanlar; dirsekte ani gelişen ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Uzmanlar, ailelerde genellikle kırık şüphesi de uyandıran dirsek çıkığının röntgende teşhisinin oldukça zor olduğunu ve sakatlık bırakmaması için oldukça basit olan tedavisinde geç kalınmamasını tavsiye ediyor. Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, daha çok 1-5 yaş grubu çocukların kollarından çekilmesi sonucu dirsek eklemlerinde görülen ve ‘dadı dirseği’ olarak adlandırılan sorun hakkında önemli bilgiler ile ebeveynlere öneriler paylaştı.

EN FAZLA HANGİ YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLÜYOR

Dirsek ekleminin çıkmasına ‘dadı dirseği’ adının verildiğini belirten Duman, “Sorunun en sık görüldüğü yaş grubu 1-5 yaş aralığıdır. Bu yaş grubunda dirsek ekleminde ‘Radius’ başını yerinde tutan anüler ligamentin gelişimi tamamlanmadığı için dirsek eklemi çıkmaya meyilli oluyor. Özellikle dirsek açık ve düz pozisyondayken elin yukarı yönlü çekme hareketi ya da çocuğu kollarından çekilerek sallamak gibi hareketlerde gelişimini tamamlamamış olan bağ, Radius başı kemiğini yerinde tutamayacağı için çıkık oluşur.” diye konuştu.

KIRIK ŞÜPHESİ OLUŞTURUYOR

Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, “Böyle bir durum olduğunda aile ve çocuğun korktuğunu, ailenin özellikle kırık olduğunda şüphe ettiğini söyleyebiliriz. Çocuk etkilenen eliyle herhangi bir cisim alıp tutamaz, şeker, çikolata verseniz de ağzına götürmek istemez. Çocuk elinin tutulması ve hareket ettirilmesini istemez.” şeklinde konuştu.

DİRSEK KIRIĞI İLE BENZER

Dadı dirseği çıkığının en sık dirsek kırıkları ile karıştırıldığını belirten Ortopedi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, şöyle konuştu:

“Bu yaş grubunda dirsek kırıkları da sık görülüyor. Hem dirsek kırığı hem de dadı dirseği çıkığı benzer bulgular veriyor. İki tanıyı ayırabilmek için mutlaka dirsek röntgen filmi çekilip ayrıntılı olarak değerlendirilmeli. Kırıkta kemik yapılardaki ayrılma bariz olarak saptanırken, dadı dirseği çıkığında röntgen normal görünür.”