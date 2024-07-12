Anne babalara kötü haber. İki katına çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA / ANKA
Anne babalara kötü haber. İki katına çıktı

İBB Meclisi'nden çıkan son kararla belediyenin işlettiği kreşlere zam yapıldı. İstanbul'da belediyeye ait kreşlerin ücreti 1200 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde belediyenin işlettiği kreşlerin ücreti 1200 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılması teklifi kabul edildi.

İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü toplantısı Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında tamamlandı.

Mecliste, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifi ile "Yuvamız İstanbul" çatısı altındaki İBB kreşlerine zam yapılması teklifleri ele alındı.

Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğünün revize ücret tarifesi teklifine olumlu görüş verildi. Revize edilen 2024 yılı ücret teklifine göre halihazırda 1200 lira olan kreş ücretleri 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Kreş ücretlerine yapılan zam meclisten oy birliği ile geçti.

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