Anne babası birbirine sarılınca kendini yere atan küçük kız

Bir aile içi an, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Anne ve babasının birbirine sarıldığı anı gören küçük kız, kıskançlık duygusuyla dikkat çekmek istedi. Kız, ebeveynlerinin sevgisini paylaşmak yerine, onların dikkatini çekmek için sahte bir düşme numarası yaptı. Bu sevimli ve komik anlar sosyal medyada paylaşıldı. Küçük kızın düşme hareketi, izleyenlerin yüzünde büyük bir gülümseme oluşturdu. Hem aile üyelerinin hem de sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanan video, kısa sürede viral oldu.