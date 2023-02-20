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Anne babasını kaybeden ve tek başına yürürken bulunan depremzede Derman'a Mehmetçik el uzattı

Depremde anne ve babasını kaybeden ve sokakta tek başına yürürken bulunan 5 yaşındaki Derman'a Şanlı Türk Ordusu yardım elini uzattı. İlgili kurumlarca koruma altına alınan Derman'ın şimdi ise hayatta olan yakınları aranıyor.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 18:30
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Anne babasını kaybeden 5 yaşında Derman'a Mehmetçik eli

Anne babasını kaybeden ve tek başına yürürken bulunan depremzede Derman'a Mehmetçik el uzattı
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Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybederken, yüz binden fazla vatandaşımız da yaralandı.

Deprem bölgesinde felaketten sağ kurtulan vatandaşlarımız ise yaralarını sarmaya çalışıyor.

DEPREMİN ARDINDAN YÜREK BURKAN OLAYLAR

Yaşanan depremin ardından deprem bölgesinde yürek burkan ve duygulandıran olaylar da yaşanıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ve hikayesi de bu olaylardan biri oldu. 5 yaşında olan Derman bebek, sokakta tek başına yürürken Mehmetçik tarafından bulundu. Derman bebeğin, bulunmasının ardından söz ise yürekleri yaraladı.

KİMSESİZ KALAN YAVRUMUZA ŞANLI TÜRK ASKERİ EL UZATTI

Bebeğin, kendisini bulanlara anne babasını kaybettiğini söylerken, öksüz kalan depremzede çocuğa ise yüce Türk Ordusu el uzattı. 

Mehmetçik tarafından sahip çıkılan Derman sonrasında Antakya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

DERMAN'I TANIYANLAR İLGİLİ KURUMLARLA İLETİŞİME GEÇSİN

Henüz 5 yaşındayken yaşadığı büyük deprem ve yıkımın ardından annesiyle babasını kaybeden Derman'ın yakınları/akrabaları aranıyor. 

Vatandaşlar da sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla eğer Derman'ı tanıyanlar varsa kendisine ulaşmalarını sağlamak istiyor.

Eğer siz ya da tanıdıklarınız Derman'ı tanıyor ya da tanıyan kişileri biliyorsanız lütfen ilgili devlet kurumlarıyla iletişime geçin.

"ANTAKYA SOSYAL HİZMETLER'DE GÜVENDE"

Sibel Şengül adlı vatandaşın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Adı Derman. 5 yaşında daha. Antakya da sokakta tek başına yürürken bulundu. Annem babam öIdü dedi. Kahraman Türk askeri sahip çıktı. Ardından Antakya sosyal hizmetler müdürlüğünde şu an da güvende. Yakınları varsa ulaşsın.. Lütfen payIaşaIım, belki aileden biri görür🙏 BB"

🙏

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