Anne ile 2 çocuğu aynı anda aynı odada öldü: Polis adrese akın etti!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kayseri’de bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından anne ve 2 çocuğu zehirlendi. Eve gelen yakınları tarafından baygın halde bulunan 3 kişi hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akça Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 3 katlı müstakil evin bodrum katında meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından yabancı uyruklu anne Meysa Ahmad ve çocukları Dağha (3) ve Mustafa Ahmad (4) zehirlendi.

Anne ile 2 çocuğu aynı anda aynı odada öldü: Polis adrese akın etti!

Bir süre sonra eve gelen yakınları 3 kişiyi baygın halde bularak evin dışına çıkarttı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede anne ve iki çocuğunun hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Anne ve iki çocuğunun cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anne ile 2 çocuğu aynı anda aynı odada öldü: Polis adrese akın etti!

Anne ile 2 çocuğu aynı anda aynı odada öldü: Polis adrese akın etti!

Anne ile 2 çocuğu aynı anda aynı odada öldü: Polis adrese akın etti!

Anne ile 2 çocuğu aynı anda aynı odada öldü: Polis adrese akın etti!

Anne ile 2 çocuğu aynı anda aynı odada öldü: Polis adrese akın etti!

Anne ile 2 çocuğu aynı anda aynı odada öldü: Polis adrese akın etti!

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