Anne ile oğulun acı kaderi: Gözyaşlarıyla sel oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden anne ile oğlu, kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Mustafa Polat (29) ile annesi Hüsne Evren Polat'ın (57) cenazesi, tamamlanan işlemlerin arından ailesine teslim edildi. Anne-oğul, öğle namazının ardından İslahiye Sıdıka Tayyar Hatun Cami'de kılınan cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.

Feci kazanın hayattan kopardığı anne-oğul yan yana defnedildi. Cenazeye İslahiye Kaymakamı, İslahiye İlçe Emniyet Müdürü ve hayatını kaybeden anne ve oğlun yakınları katıldı.

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Anne ile oğulun acı kaderi: Gözyaşlarıyla sel oldu

Anne ile oğulun acı kaderi: Gözyaşlarıyla sel oldu

Anne ile oğulun acı kaderi: Gözyaşlarıyla sel oldu

Anne ile oğulun acı kaderi: Gözyaşlarıyla sel oldu

Anne ile oğulun acı kaderi: Gözyaşlarıyla sel oldu

Anne ile oğulun acı kaderi: Gözyaşlarıyla sel oldu

Anne ile oğulun acı kaderi: Gözyaşlarıyla sel oldu

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