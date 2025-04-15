Anne ile oğulun acı kaderi: Gözyaşlarıyla sel oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Mustafa Polat (29) ile annesi Hüsne Evren Polat'ın (57) cenazesi, tamamlanan işlemlerin arından ailesine teslim edildi. Anne-oğul, öğle namazının ardından İslahiye Sıdıka Tayyar Hatun Cami'de kılınan cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.
Feci kazanın hayattan kopardığı anne-oğul yan yana defnedildi. Cenazeye İslahiye Kaymakamı, İslahiye İlçe Emniyet Müdürü ve hayatını kaybeden anne ve oğlun yakınları katıldı.