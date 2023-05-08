Anne karnındaki bebek neler yaşar?

Birçok anne adayı karnındaki bebeğin neler yaşadığını merak eder. İşte o sorunun yanıtı…

Anne karnındaki bebek neler yaşar?

Anne adayları oldukça hassas ve endişeli olur. Hele bir soru vardır ki; annelerin en çok merak ettiği sorudur. O soru bebeğin anne karnında üşüyüp üşümediği.

Bebekler seslerden de etkilenebiliyor. Hatta bebeklerin annelerinin karnından alınan sıcak duştan bile hoşlandığı belirtiliyor.

Bebeklerin üşüyüp üşümemesi hakkında ortaya çıkan sonuca göre ise, anne karnındaki bebekler dışarıdaki hava koşullarından etkilenmiyor sonucu ortaya çıktı.

Uzman hekimler, “Annenin üşümesi veya bunalması durumunda bir sağlık problemi ortaya çıkabilir ancak anne karnında olan bebek bu durumdan etkilenmez.Hamilelerin özellikle ayaklarını üşütmemesi gerekir. Oluşan gaz anne karnındaki bebeği rahatsız eder.” şeklinde konuşuyor.

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