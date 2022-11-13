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Anne karnındaki bebek üşüyor mü?

Bir çok anne adayı karnındaki bebeğin üşüyüp üşümediğini merak eder. Peki, yanıtı ne? İşte o yanıt…

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 00:47
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Anne karnındaki bebek üşüyor mü?
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Anne adayları özellikle hamilelik dönemlerinin oldukça hassas ve endişeli geçirir. Heyecan ve merakları her geçen gün artar. Hele bir soru vardır ki; annelerin en çok merak ettiği sorudur. O soru bebeğin anne karnında üşüyüp üşümediğidir.

Uzmanlar, daha önce anne karnındaki bebeklerin tatlardan veya kokulardan yüzünü buruşturabildiğini tespit etmişti. Bebekler seslerden de etkilenebiliyordu. . Hatta bebeklerin annelerinin karnıdan alınan sıcak duştan bile hoşlandığı belirlenmişti.

BEBEK HAVA ŞARTLARINDAN ETKİLENİR Mİ?

Bebeklerin üşüyüp üşümemesi hakkında ortaya çıkan sonuca göre ise, anne karnındaki bebekler dışarıdaki hava koşullarından etkilenmiyor sonucu ortaya çıktı.

Uzmanlar, “Annenin üşümesi veya bunalması durumunda bir sağlık problemi ortaya çıkabilir ancak anne karnında olan bebek bu durumdan etkilenmez.Hamilelerin özellikle ayaklarını üşütmemesi gerekir. Oluşan gaz anne karnındaki bebeği rahatsız eder.” diye vurgu yapıyor.

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