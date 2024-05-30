Anne Kart 675 bin anneye ulaştı

0-4 yaş arası çocuk annesi Annelerin sosyal hayata katılımını artırma ve aile ekonomisine katkıda bulunma amacı ile İBB tarafından hayata geçirilen Anne Kart projesi sayesinde günümüze kadar toplamda 675 bin anne 159 milyon kez ücretsiz toplu ulaşım projesinden yararlandı. 0-4 yaş arası çocuğu olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı annelere toplu taşımada ücretsiz hizmet uygulayan Anne Kart uygulamasından şu an aktif olarak 348 bin anne hizmet göremeye devam ediyor.

BİR YILDA 57 MİLYON ÜCRETSİZ GEÇİŞ

Geçtiğimiz sene Mayıs ayından bu yana olan tarihleri içerisinde son bir yılda ilk kez kart başvurusu, kayıp ve yenileme ile beraber 146 bin 114 Anne Kart teslim edildi. Son bir senede 348 bin aktif Anne Kartlı toplam 57 milyon kez toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlandı.