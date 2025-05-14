Anne katili tutuklandı! Dövüp, boğmuştu...

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Anne katili tutuklandı! Dövüp, boğmuştu...

Osmaniye'de tartıştığı annesi Nura Zemzem'i (40) dövüp, ardından da boğan Ali Mamak (21) tutuklandı.

Osmaniye’de dün sabah Yunus Emre Mahallesi’nde Suriye uyruklu Ali Mamak (21), annesi Nura Zemzem (40) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

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Tartışma büyüyünce Mamak, annesini dövüp boğarak öldürdü. Komşuların gürültü üzerine ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Nura Zemzem’in cansız bedeni otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Gözaltına alınan Ali Mamak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı. Mamak’ın bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.

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