Anne kız Peri Çayı'na uçtular

Kaza, akşam saatlerinde Karlıova-Yedisu karayolu üzerindeki Kızılçubuk köyü civarında gerçekleşti. Beyza Er idaresindeki plakası bilinmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak Peri Çayı’na düştü.
Kazada sürücü Er araçta sıkışarak ağır şekilde yaralanırken, yanında bulunan annesi Mihrican Er ise hafif şekilde yaralandı. İhbarla beraber bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Suda boğulma riski geçiren Beyza Er, araçtan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralılar, sonrasında ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.