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Anne, kızını kaçıranın çalıştığı iş yerini ateşe verdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde anne V.Ö., evlenmesine izin vermediği kızını kaçıran Vural K.'nın çalıştığı iş yerine gidip, eşyaları ateşe verdi. İş yerinde zarara neden olan alevler büyümeden söndürülürken, 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 20:00
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Anne, kızını kaçıranın çalıştığı iş yerini ateşe verdi

Anne, kızını kaçıranın çalıştığı iş yerini ateşe verdi
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Çerkezköy'de oturan Vural K., kız arkadaşı C.Ö.'yü, ailesinin evlenmesine izin vermemesi üzerine kaçırdı. Anne V.Ö., yakınları ile kızını kaçıran Vural K.'nın Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çorbacı Sokak'ta çalıştığı ikinci el eşya satılan iş yerine gitti. Burada Vural K.'yı bulamayan anne, iş yerindekiler ile tartıştı. V.Ö., tartışma sırasında yanında getirdiği çakmak ile dükkanda bulunan kanepeleri ateşe verdi.

Anne, kızını kaçıranın çalıştığı iş yerini ateşe verdi
İş yerindeki eşyalar bir anda alev alırken, içeridekiler dükkandan kaçtı, bu sırada iş yerinin de kapısı da kilitlendi. Dükkan alevler içinde kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Bu sırada anne V.Ö., yanındakiler ve iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgayı engelleyen polis, annenin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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