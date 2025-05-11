Anne köpeğin kuyuya düşen yavrularına kavuşması yüzleri güldürdü

Kaynak: İHA
Anne köpeğin kuyuya düşen yavrularına kavuşması yüzleri güldürdü

Hatay'da kuyuya düşen yavru köpeklerine kavuşan anne köpeğin davranışı yürekleri ısıttı.

Hatay'da kuyuya düşen yavru köpeklerine kavuşan anne köpeğin davranışı yürekleri ısıttı.

Reyhanlı ilçesi Kuletepe Mahallesi'nde kuyuya düşen yavru köpekleri fark eden vatandaşlar kendi imkanlarıyla hayvanları kurtarmaya çalıştılar. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla başarısız olunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, titiz çalışmayla yavru köpekleri kurtararak annesine kavuşturdular. Kurtarma operasyonu esnasında anne köpek de ekiplerin başında bekledi. Yavrularının sesini duymasıyla mutluluk yaşayan anne köpeğin davranışı yürekleri ısıtırken o anlar kameraya yansıdı.

Anne köpeğin kuyuya düşen yavrularına kavuşması yüzleri güldürdü

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