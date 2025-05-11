Anne köpek kuyuya düşen yavrularına kavuştu

Kaynak: İHA
Anne köpek kuyuya düşen yavrularına kavuştu

Hatay’da kuyuya düşen yavru köpeklerine kavuşan anne köpeğin davranışı yürekleri ısıttı.

Hatay Reyhanlı ilçesi Kuletepe Mahallesi’ndeki bir kuyuya yavru köpekler düştü. Köpekleri fark eden vatandaşlar kendi imkanlarıyla hayvanları kurtarmaya çalıştı.

aw451953-04.jpg Vatandaşlar kendi imkanlarıyla başarısız olunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, titiz çalışmayla yavru köpekleri kurtararak annesine kavuşturdu.

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Kurtarma operasyonu esnasında anne köpek de ekiplerin başında bekledi. Yavrularının sesini duymasıyla mutluluk yaşayan anne köpeğin davranışı yürekleri ısıtırken o anlar kameraya yansıdı.

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