Anne köpek kuyuya düşen yavrularına kavuştu

Hatay Reyhanlı ilçesi Kuletepe Mahallesi’ndeki bir kuyuya yavru köpekler düştü. Köpekleri fark eden vatandaşlar kendi imkanlarıyla hayvanları kurtarmaya çalıştı.
Vatandaşlar kendi imkanlarıyla başarısız olunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, titiz çalışmayla yavru köpekleri kurtararak annesine kavuşturdu.
Kurtarma operasyonu esnasında anne köpek de ekiplerin başında bekledi. Yavrularının sesini duymasıyla mutluluk yaşayan anne köpeğin davranışı yürekleri ısıtırken o anlar kameraya yansıdı.