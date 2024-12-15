Anne oğul evlerinde ölü bulunmuştu Korkunç gerçek ortaya çıktı

Hüseyin Kurt, borç- alacak nedeniyle tartıştığı 67 yaşındaki annesi Şehriban Kurt’u poşetle boğduğu, 46 yaşındaki kardeşi Hasan Kurt’u ise tabancayla vurarak öldürdüğü öğrenildi. Cinayetleri dün işleyen Kurt, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede gerçekleşti. Dünden bu yana Şehriban ve oğlu Hasan Kurt’tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. Saat 20.30 sıralarında olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açan olmayınca evin penceresinden eve girerek anne- oğulun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Şehriban Kurt’un evin mutfağında başına geçirilen poşetle boğulduğu, eczacı kalfası oğlu Hasan Kurt’un ise tabancayla başından vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne- oğulun cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna sevk edildi.

KATİL KADININ DİĞER OĞULU ÇIKTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, Şehriban Kurt’un oğlu Hüseyin Kurt’u yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin Kurt’un alınan ilk ifadesinde olayı dün gerçekleştirdiği, nedeninin ise aralarında para nedeni ile çıkan tartışma olduğunu söylediği öğrenildi.