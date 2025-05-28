Anne olmak için gün sayan İrem Helvacıoğlu'ndan aşk dolu poz: Düşman çatlattı!

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Anne olmak için gün sayan İrem Helvacıoğlu'ndan aşk dolu poz: Düşman çatlattı!

Geçtiğimiz yıl işletmeci olan Uras Kaspar ile hayatını birleştiren güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun hamilelik haberi hayranlarının sevindirmişti ilk kez anne olmaya hazırlanan güzel yıldızdan düşman çatlatan romantik bir paylaşım geldi.

Sen Anlat Karadeniz dizisinde sergilediği performansıyla geniş hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, yakın bir zamanda Uraz Kaspar ile yaşadığı aşkı evlilikle taşlandımıştı. Ardından güzel oyuncudan hamilelik haberi geldi.

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İlişkiler yansıtmayan çiftten gelen sevindirici haber, İrem Helvacıoğlu‘nun hayranlarına da mutlu etti. Son dönemlerde sosyal medyadan hamileliği ile ilgili paylaşımlar yapan Helvacıoğlu‘nun son paylaşımı çok konuşuldu.

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Ünlü oyuncu eşiyle birlikte verdiği pozlar düşman çatlattı.

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