Anne olmak için gün sayıyor! Karsu'dan yeni hamilelik pozları

Kaynak: Haber Merkezi
Anne olmak için gün sayıyor! Karsu'dan yeni hamilelik pozları

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü şarkıcı Karsu, sosyal medya hesabından yeni hamilelik fotoğraflarını paylaştı.

34 yaşındaki ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Hollandalı Mike Schrama ile dünyaevine girmişti. Düğünden kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Karsu ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Ünlü şarkıcı hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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OĞLU İÇİN PARTİ DÜZENLEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde ise oğlu için baby shower partisi düzenlemişti ve anları sosyal medya hasabından paylaştı.

Anne olmak için gün sayan Karsu, yeni hamilelik pozları paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaşımına şu notu düştü:

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"Anne olmak üzere olduğuma hâlâ inanamıyorum. Son haftalara girerken, bu gerçek giderek daha da içime işliyor hayatım, tahmin bile edemeyeceğim şekillerde değişmek üzere.

Zaman farklı akacak, enerjim yeni yönlere kayacak, önceliklerim ve hedeflerim değişecek. Ama her şeyden önemlisi, SEVGİ daha önce hiç hissetmediğim şekilde büyüyecek.

Zaten yeterince çılgın olan hayatımın bu yeni bölümü heyecan verici ve çok güzel, ama dürüst olmak gerekirse biraz da ürkütücü. Yine de kalbimde biliyorum ki bu, hayatımın en inanılmaz yolculuğu olacak."

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