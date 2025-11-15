İstanbul'un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden anne ve iki çocuğunun kaldıkları otelde konaklayan iki turistin, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması şüpheleri başka bir yöne çevirdi.

GÖZALTI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 3'ten 7'ye yükseldi. Bugün yürütülen operasyonlarda otelin sorumlusu, ilaçlama şirketinin sahibi ve ilaçlamayı yapan kişi gözaltına alındı.

Öte yandan anne ve babanın hastanede polise anlattıkları ifadeler ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında bulunan ifadelerde zehirlenen ailenin hangi mekandan ne yediği, şikâyetlerin nasıl başladığı ve hastanelerde yaşananlar netlik kazandı.

Durumları kötüleşmeden önce polis ekiplerine ifade veren baba Servet Böcek ve anne Çiğdem Böcek, yaşananları anlattı.

Baba Servet Böcek, 11 Kasım'da, saat: 12.00’de otelden çıktıklarını, gezmek için Ortaköy’e gittiklerini, caminin yanında 40–45 yaşlarında, esmer, sakallı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye alıp yediklerinden bahsetti.

Kumpircilerin olduğu cadde üzerinde adını unuttuğu bir restoranda, kokoreç ve çorba yediğini aktaran baba Servet Böcek, ‘Eşim ve çocuklarım da farklı yemekler aldı. Taksiyle otele yakın bir yerde indik. Bir marketten su, bir dükkândan lokum aldık. Saat 18.45’te odaya girdik.

‘MİDE BULANTISI VE KUSMA SABAHA KADAR DURMADI’

Çocukların mide bulantısı ve kusma şikâyeti başladı. Sabaha kadar durmadı. 12 Kasım sabahı Bezmialem Hastanesi’ne gittik. Bana ve eşime serum taktılar, ilaç verip taburcu ettiler. Çocuklar için Çapa’ya yönlendirdiler. Orada da ilaç verilip taburcu edildik’ sözlerini sarf etti.

Otele döndükten sonra gece, çocukların durumunun kötüleştiğini aktaran Servet Böcek, ‘Eşim çocukların hareketsiz yattığını görünce 112’yi arayarak yardım istedik. Hastaneye götürüldük’ ifadelerini kullandı.

‘BEN TAVUK TANTUNİ, EŞİM VE OĞLUM KOKOREÇ, KIZIM İSE SUCUK EKMEK YEDİ’

Hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek ise Taksim İlkyardım Hastanesi’nde entübe edilmeden hemen önce polise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı,

‘Ortaköy Camii’nin yanında 55–60 yaşlarında, orta boylu, kır saçlı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye aldık. Hepimiz yedik. Kumpircilerin olduğu caddeye yürüdük. Etrafı yeşil yapraklı, ahşap oturaklı, önünde fotoğraf çekilme yeri olan bir işletmeye girdik.

Ben tavuk tantuni, eşim ve oğlum kokoreç, kızım ise sucuk ekmek yedi. Akşam saatlerinde kızım Masal’ı hareketsiz buldum. Hemen 112’yi aradım. Olaydan kısa süre sonra ben de fenalaştım.’

AİLENİN SON ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan zehirlenen ailenin son çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı. İşte 2'si çocuk 3 kişinin öldüğü ailenin çekildiği son fotoğraflar,

ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği olay ile ilgili ön otopsi raporu ortaya çıktı.

Raporda, ‘Şu an için anne ve çocukların ölüm sebebi hakkında bir kanaate varılamamıştır. Otopside anne ve çocuklardan histopatolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik örnekler alınmış olup, örneklerin analizi neticesinde ölüm sebepleri hakkında kanaat belirtilecektir’ sözlerine yer verildi.

OTELDEKİ 2 TURİST HASTANEYE BAŞVURMUŞ

Edinilen bilgilere göre, İtalya uyruklu elektrik mühendisi Mustafa T. bir arkadaşıyla 11 Kasım'da, Fas uyruklu aşçı Reda F. ise 12 Kasım'da turistik amaçlı İstanbul'a geldi.

Hayatını kaybeden anne ve iki çocuğunun konakladığı otelde kalan üç arkadaştan Mustafa T. saat 02.00 sıralarında fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Oda arkadaşı Reda F. de ticari taksiyle 05.00 sıralarında arkadaşına eşya getirmek için hastaneye geldiğinde midesinin bulanması üzerine gözetim altına alındı. Zehirlenen iki kişinin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerine başlanırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Turistlerin diğer arkadaşlarında ise herhangi bir rahatsızlığın olmadığı anlaşıldı.

DAMACANADAKİ SUDAN İÇMİŞLER

Yapılan çalışmada, üç arkadaşın 14 Kasım'da aynı yerlerde aynı tür yemekler yediği, kaldıkları otelde sadece damacanadan su içtikleri, otelde başka bir şey tüketmedikleri belirlendi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de otelde çalışma yaptı. Çalışmalarda, otelin mutfak bölümünün bulunmadığı ve yemek hizmeti verilmediği belirlenirken, hastaneye kaldırılan iki ismin yalnızca damacanadan su içtiği, bu sulardan numune alındığı ve gün içinde gittikleri yerlerin kamera görüntülerinin incelendiği öğrenildi.

OTELDE İLAÇLAMA İŞLEMİ YAPILMIŞ

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı belirtildi.

Öte yandan ilaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Tüm ekiplerin otelde yaptıkları çalışmada aldıkları numuneler, analiz edilecek. Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi.