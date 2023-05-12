Anne sütü ‘can’dır

Anne sütü bebeklerde hastalık riskini azaltıyor. İşte, tüm detaylar…

Anne sütü ‘can’dır

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin emzirmenin, hem anne için yararlı olduğunu hem de bebeklerde ilerleyen yaşlarda oluşabilecek obezite gibi birçok hastalık riskini azalttığını açıkladı.

Anne karnında başlayan ve doğumdan itibaren iki yaşın sonuna kadar devam eden beyin gelişimi sürecinde, büyüme ve gelişmenin ideal şartlarda olabilmesi, çocuk sağlığının kazanılması ve sürdürülmesinde beslenme çok önemli…

YILDA 1,5 MİLYON ÇOCUK MAALESEF ÖLÜYOR

Yılda yaklaşık 1.5 milyon çocuğun akut beslenme yetersizliğinden öldüğünü belirten Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin: “Dünya genelinde 5 yaş altı ölümlerin yüzde 20'si uygun beslenme müdahaleleri ile önlenebilir durumda. Gebe ve bebeklerdeki beslenme yetersizliği küresel hastalık yükünün yüzde 10'undan fazlasını oluşturuyor. Anne sütü; bebek beslenmesinde yeri doldurulamayan ideal, özgün ve yaşayan doğal bir besindir. Bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesi için gerekli olan tüm enerji ve besin ögelerini içerir. Aynı zamanda emzirme başta beslenme olmak üzere bebek ve anneye gelişimsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden pek çok yarar sağlar. Anne sütü, bebeklerde duyusal ve bilişsel gelişimi destekler, ani bebek ölüm sendrom riskini azaltır ve ileri yaşlarda görülen tip II diyabet, kalp damar hastalıklarını ve inme riskini azaltır.” diye konuştu.

Emzirmeye erken başlamanın sağladığı koruyucu faydalar, bebek altı aylık olana kadar devam ediyor. Bu nedenle ilk 6 ay tek başına, 24 aya kadar olan süreçte ise ek besinlerle desteklenmiş anne sütü bebek beslenmesi ve sağlığı için büyük önem taşıyor.

“ANNE STRESTEN UZAK DURMALI”

Anne sütünün korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi için önerilerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin bu yöntemler için anne ve bebeğe uygun ortamın sağlanması gerektiğine dikkat çekti:

Toplum tarafından emzirmenin bebek için doğal, en kolay, sağlıklı bir beslenme yöntemi olduğunun anlaşılması için alışveriş merkezleri, restoranlar, iş yerleri gibi sosyal alanlarda emziren annelere uygun ortamlar sağlanmalı.
Emzirme tekniği ya da emzirmeden kaynaklanan herhangi bir soruna sahip olan anneye, emzirme danışmanları ve sağlık profesyoneller destek olmalı.

Gebeliğin başından itibaren tüm anne adayları bebeklerini anne sütü ile besleyebilecekleri konusunda bilgilendirilmeli ve motive edilmeli.
Doğumdan sonra emziren anneler iyi beslenmeli, yorgunluktan, stresten uzak kalmalılar.
Uyku dahil düzenli bir yaşam biçimine sahip olabilmeleri için aile ve arkadaş çevresinden yardım alınmalı.

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