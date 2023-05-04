Anne sütü neden azalır, ne yapmalı?

Özellikle doğum sonrası ilk 6 aylık dönemde bebeğin gelişimi için anne sütü çok önemlidir. Bu yüzden anne sütü yeterli biçimde alınmazsa bebek için hastalıklar başta olmak üzere pek çok sorunlar meydana gelebilir.

ANNE SÜTÜ AZALMA NEDENLERİ

Anne sütü, bebek için en önemli hatta hayati besin kaynağıdır. Anne sütü, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerine içerir. Özellikle ilk 6 ay bebek sadece anne sütüyle beslenmelidir. 6 aydan sonrasında ise ek besinler ile alınmaya devam edilmelidir. Anne sütünün salgılanmasını sağlayan hormon, prolaktin hormonudur. Bebeğin emmesi ile birlikte sütün akmasını ise oksitosin hormonu sağlar. Anne sütü, içindeki koruyucular sayesinde, bebeği enfeksiyonlardan korur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre anne sütü ile beslenen çocuklarda ölüm oranları, beslenmeyenlere göre 4-6 kat daha az görülmektedir. Ancak yetersiz sıvı alınması, dengesiz beslenme gibi nedenlerle anne sütü azalabilir veya hiç gelmeyebilir. İşte diğer nedenler:

Yorgunluk,

Stres üzüntü,

Psikolojik sorunlar

Annenin hormonsal dengesizlikleri,

Yeterli sıvı tüketilmemesi,

Bebeğin geç emzirilmeye başlanması,

Erken doğum,

BELİRTİLERİ

Bebeğin idrarının sarı renkte olması,

Bebeğin sürekli meme araması

Bebeğin kilo almaması,

Bebeği emzirdikten sonra memelerdeki sertliğin devam etmesi herhangi bir yumuşama olmaması,

Normalde bebeğin bezini günde 6-7 kez ıslatması gerekir. Eğer bu miktar azaldıysa,

Bebeğin günde 2-3'den daha az dışkı çıkarması ve bu dışkıların az ve daha koyu renkte olması,

SÜTÜN ARTMASI İÇİN NE YAPMALI

Emzirme süreniz 15-25 dk arasında olmalıdır.

Doğum kontrol hapı, süt artırıcı hap gibi ilaçlardan kaçının.

Ara öğünlerde bir avuç çiğ badem ve çiğ fındık ve ceviz yemek etkili olacaktır.

Anemi gibi bir hastalığınız varsa önce tıbbi tedavi alınmalıdır

Akupunktur tedavisi de anne sütünün azlığı durumunda ilk tercih edilen yöntemlerdendir

Sağlıklı ve düzenli beslenin.

Her gün en az 2.5 litre su içmeye çalışın.

Bebeğinizi geceleri mutlaka emzirin.

Bolca dinlenin.

Günde iki bardak süt için.

Kahvaltıda ise dere otu yemek veya çiğ havucu gün içerisinde 2-3 tane tüketmek süt salınımı için önemlidir.