Anne sütünün gizli mucizesi! Bebek sağlığına görünmez faydası

Anne sütü, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için vazgeçilmez bir besin kaynağı olarak biliniyor.

Son bilimsel araştırmalar, anne sütünün yalnızca besleyici bir gıda olmadığını, aynı zamanda bebeklerin biyolojik saatini düzenleyerek uzun vadeli sağlıklarına katkıda bulunduğunu gösterdi.

Uzmanlar, bu doğal besinin bebeklerin uyku-uyanıklık döngülerini düzenlemede kritik bir rol oynadığını vurguladı.

ANNE SÜTÜNÜN BİYOLOJİK SAATE ETKİSİ

Kaliforniya Üniversitesi’nde biyolojik saat üzerine çalışan Prof. Dr. Satchidananda Panda, anne sütünün içeriğindeki melatonin ve diğer biyoaktif bileşenlerin, bebeklerin sirkadiyen ritimlerini düzenlemede önemli bir rol oynadığını belirtti. Panda’ya göre, anne sütü gece ve gündüz farklı bileşimlere sahip olup, bu değişkenlik bebeklerin biyolojik saatini doğal bir şekilde ayarladı.

Panda, “Anne sütü, adeta bir biyolojik rehber gibi davranıyor. Gece sütünde daha yüksek melatonin seviyeleri, bebeğin uyku düzenini desteklerken, gündüz sütü enerji metabolizmasını teşvik ediyor” dedi.

Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Komitesi (ESPGHAN) de anne sütünün ilk altı ay boyunca bebeklerin tüm besin ihtiyaçlarını karşıladığını ve biyolojik saat düzenlemesinde etkili olduğunu doğruladı. Komite, bebeklerin doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirilmesinin, biyolojik saat oluşumunu hızlandırdığını belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Journal of Pediatric Research dergisinde yayınlanan bir çalışma, anne sütüyle beslenen bebeklerin uyku-uyanıklık döngülerinin daha düzenli olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, anne sütündeki kortizol ve melatonin gibi hormonlar, bebeklerin sirkadiyen ritimlerini güçlendirdi. Bu, ilerleyen yaşlarda obezite, diyabet ve metabolik hastalıklara karşı koruyucu bir etki sağladı.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Maria Rodriguez, “Anne sütü, bebeklerin biyolojik saatini programlayarak uzun vadeli sağlıklarını şekillendiriyor. Bu, modern tıbbın anne sütüne verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.