Anne ve 2 çocuğu feci yangından kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında uykuda olduğu bildirilen anne ve 2 küçük çocuğu, sese uyanıp dışarı çıkarak canlarını kurtardı.

Sarılar Mahallesi 3139 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangın, bina ve mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Sese uyanan apartman sakinleri kendilerini apartmandan dışarı atarken, bazı bina sakinleri baba işte olduğu için anne ve 2 küçük çocuğunun bulunduğu yangın çıkan dairenin kapısını çalarak evdekilerin durumunu öğrenmeye çalıştı. Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğunu gören komşuları onları evden uzaklaştırırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Belirtilen adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, jandarmalar da vatandaşları yangından zarar görmemeleri için binanın dışına çıkardı.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen odada elyaf ve pamuklu eşyaların yeniden tutuşmaması için uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında bir oda, içerisindeki eşyalarla birlikte kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.