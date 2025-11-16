Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen 4 kişilik aileden gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, babanın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ulaş Kırım, gıda güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getiren olayla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Zehirlenme sonrasında hastaneye başvuran ailenin taburcu edildiğini, akşam tekrar fenalaşınca önce 2 çocuğun sonrasında annenin hayatını kaybettiğini söyleyen Kırım, pirinç, tavuk ya da toprakla temas eden ürünlerdeki bakterilerden kaynaklı etkilerin 48 saate kadar görülebileceğini, bu nedenle hastaların müşahede altında tutulmasının daha doğru olabileceğini söyledi.

Gıda zehirlenmesi vakalarının Türkiye'de sürekli yaşandığını ancak ölüm olduğu zaman gündeme taşındığını söyleyen Kırım, özellikle pirinç kullanan işletmelerde bu tarz zehirlenmelere çok fazla rastlanıldığını vurgulayarak, son vakada 'Bacillus Cereus' ve 'Clostridium Botulinum' bakterilerinden şüphelendiklerini ifade etti.

Toplu işletmelerde özellikle sıcak sunulan ürünlerde, ürünün o gün satılmazsa dolaba kaldırılıp, ertesi gün tekrar satışa sunulduğunun altını çizen Kırım, bu durumun zehirlenme vakalarında riski artırdığını kaydetti. Çocukların bağışık sisteminin daha zayıf olduğunu hatırlatan Kırım, bu tarz mikrobiyal yüklerin hayati tehlikeleri daha da artırdığına dikkat çekti.

'ŞU AN TÜM NUMUNELER ALINDI'

İstanbul'da yaşanan vakanın mikrobiyal kaynaklı bir zehirlenme olduğunu düşündüklerini ifade eden Kırım, tüketilen ürünün miktarının yanı sıra içerisinde barınan mikrobiyal yükün fazlalığına dikkat çekerek bunun sebeplerini; uzun süre sıcaklığa maruz kalması, rafta çok uzun süre beklemesi, açıkta satışa sunulması ya da doğru şekilde pişirilmemiş olması olarak sıraladı. Olayla ilgili tüm numunelerin alındığını laboratuvarlarda incelemeye sunulduğunu kaydeden Kırım "Yaklaşık 4-8 gün içerisinde resmi sebeplerini de öğrenmiş olacağız. Ancak çözümünü üretmemiz gerekiyor" dedi.