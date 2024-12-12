Anne ve 3 çocuğunun öldüğü apartmandaki 21 kişi doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Anne ve 3 çocuğunun öldüğü apartmandaki 21 kişi doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Hatay’da anne ve 3 çocuğunun evlerinde ölü bulunmasının ardından apartmandaki 21 kişi doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Hatay Valiliği, anne ve 3 çocuğunun zehirlenme vakası sonucu hayatını kaybettiğini, 1 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Olay, İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi’nde yaşandı. Yakınlarının haber alamaması üzerine girilen evde anne Kader Kökçü (35) ve evlatları; İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe (14) cansız bedeniyle karşılaşılmıştı.hatayda-evde-baygin-halde-bulunan-anne-466686-137949.jpgBaba Emrah Kökçü (43) hastanede tedavi altına alınmıştı.

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Anne ve 3 evladının doğalgaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybettiği belirlenirken apartmanda yaşayan 21 kişinin de kentteki hastanelerde doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "İskenderun ilçemizde 12 Aralık 2024 tarihinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen zehirlenme vakası sonucunda aynı hanede ikamet eden K.K, E.B.K, İ.E.K ve Y.E.K isimli vatandaşlarımız vefat etmiş olup E.K isimli vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

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Vatandaşlarımızın kesin zehirlenme sebebi yapılacak olan otopsi sonucunda belirlenecektir.

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Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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