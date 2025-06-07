Anne ve 3 yaşındaki kızı kilitli odada ölü bulundu

Gaziantep’in 75’inci Yıl Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Seçil Kaymakçı ile 3 yaşındaki kızı Nilvara Kaymakçı, evlerinde kilitli bir odada ölü bulundu.

Gece saatlerinde yaşanan olayda, bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Seçil Kaymakçı’ya ve küçük kızına ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

İtfaiye ekiplerinin kapısını açarak girdiği odada, anne ve kızının hareketsiz yattığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemeye göre, odada duman tespit edildi ve beşiğin yandığı belirlendi. Olay yerindeki değerlendirmeler sonucu, Seçil Kaymakçı ve kızı Nilvara Kaymakçı’nın yangın sırasında ortaya çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybettikleri tahmin ediliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden anne ve kızının cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.