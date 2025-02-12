Anne ve baba adayları eşli gebe okulunda eğitim alıyor

Hastane, düzenlediği "Eşli Gebe Okulu" eğitimleri ile anne ve baba adaylarının gebelik sürecini daha bilinçli ve sağlıklı bir şekilde geçirmelerini sağlıyor.

Uzman sağlık profesyonelleri tarafından verilen eğitimlerde; gebelik süreci, doğuma hazırlık, doğum sonrası bakım ve bebek sağlığı konularında kapsamlı bilgiler sunuluyor.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Aziz Çardak, eşli gebe okulunun önemine değinerek, "Gebelik süreci sadece anne adayları için değil, baba adayları için de bilinçli şekilde hazırlanılması gereken önemli bir dönemdir. Eşli gebe okulu eğitimlerimizle anne ve baba adaylarının bu süreci birlikte deneyimlemelerini sağlıyor, doğum ve sonrasına yönelik bilinçlenmelerine katkıda bulunuyoruz. Gebelik sürecinde doğru bilgiye sahip olmak, hem ebeveynler hem de bebek için büyük avantaj sağlıyor. Eğitimlerimize katılan tüm çiftlerimize ve emek veren sağlık ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

Bilimsel araştırmalar, gebelik ve doğum sürecinde ebeveyn eğitiminin hem anne hem de bebeğin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermekte.

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emily Johnson , "Ebeveyn eğitimi, doğum öncesi ve sonrası komplikasyonları azaltmada önemli bir rol oynar. Ayrıca, ebeveynlerin bu süreçte psikolojik olarak daha hazırlıklı olmalarını sağlar" diyor.

Hastane yönetimi, eşli gebe okulu eğitimlerinin belirli periyotlarla devam edeceğini belirterek, anne ve baba adaylarını bu ücretsiz eğitim programına katılmaya davet etti.

Eğitimlere katılan çiftler, gebelik sürecini daha bilinçli bir şekilde geçirmenin yanı sıra, doğum sonrasında bebek bakımı konusunda da kendilerini daha güvende hissediyorlar.