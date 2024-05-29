Anne ve babasını öldürdükten sonra intihara kalkıştı

Kaynak: AA
Anne ve babasını öldürdükten sonra intihara kalkıştı

Torbalı ilçesinde yaşanan cinayet olayında, bir kişi anne ve babasını silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olayın detaylarına göre, Tepeköy Mahallesi'ndeki evlerine gelen K.Y, henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden annesi Sevilay Yılmaz ve babası Hikmet Yılmaz ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y, elinde bulunan tabancayla anne ve babasına ateş etti ve ardından kendisine de zarar vermek amacıyla intihar girişiminde bulundu.

Olayın duyulması üzerine komşuların ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Sevilay Yılmaz ile Hikmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan K.Y'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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