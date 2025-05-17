Anne ve bebeği tehdit eden gizli düşman!

Hamilelik, anne adayları için hem heyecan verici hem de hassas bir dönem. Ancak, gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) gibi ciddi komplikasyonlar, bu özel süreci gölgeleyebildi.

Gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan yüksek tansiyon, idrarda protein artışı ve organ hasarıyla karakterize olan bu durum, hem anne hem de bebek sağlığını ciddi şekilde riske attı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, gebelik zehirlenmesinin erken teşhis ve doğru yönetimle kontrol altına alınabileceğini vurguluyor, ancak belirtilerin göz ardı edilmesi ölümcül sonuçlara yol açabildi.

GEBELİK ZEHİRLENMESİ NEDİR VE NEDEN TEHLİKELİ?

Gebelik zehirlenmesi, genellikle gebeliğin ikinci yarısında başlayan ve yüksek tansiyon (hipertansiyon) ile tanımlanan bir sağlık sorunu. Preeklampsi, sadece tansiyon yüksekliğiyle sınırlı kalmaz; böbrek, karaciğer ve beyin gibi hayati organlarda hasara yol açabilir. Tedavi edilmezse eklampsiye ilerleyerek nöbetlere, hatta anne ve bebekte yaşam kaybına neden olabilir.

Yayımlanan bir çalışma, gebelik zehirlenmesinin dünya genelinde gebeliklerin %3-5’ini etkilediğini ve anne-bebek ölümlerinin önde gelen nedenlerinden biri olduğunu gösterdi. Hastalığın tam nedeni bilinmese de, plasentanın rahim duvarındaki damar yapısındaki anormallikler ve kan akımındaki bozuklukların önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.

BELİRTİLER: SESSİZ AMA ÖLÜMCÜL

Gebelik zehirlenmesi, bazen hiçbir belirti vermeden sinsice ilerleyebildi. Ancak, bazı durumlarda anne adayları şiddetli baş ağrısı, bulanık görme, ışık hassasiyeti, üst karın ağrısı, bulantı-kusma, nefes darlığı ve ani ödem (özellikle yüz ve ellerde) gibi belirtilerle karşılaştı.

Rutin kontrollerde tansiyon ölçümü ve idrar testi, preeklampsiyi erken yakalamak için kritik. Gebeler, bu belirtileri fark ettiklerinde vakit kaybetmeden doktora başvurmalı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Louise Wilkins-Haug, “Preeklampsi, özellikle 35 yaş üstü, obez veya kronik hastalığı olan gebelerde daha sık görülüyor. Ancak, genç ve sağlıklı anne adaylarında da ortaya çıkabilir. Bu nedenle, her gebenin risk altında olduğu unutulmamalı” dedi.

Yapılan bir araştırma, çoğul gebeliklerin (ikiz, üçüz) ve tüp bebek (IVF) yoluyla hamile kalanların preeklampsi riskini artırdığını ortaya koydu.

RİSK FAKTÖRLERİ: KİMLER TEHLİKEDE?

Gebelik zehirlenmesi, bazı gruplarda daha sık görülüyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nden perinatoloji uzmanı Dr. Jeanne Sheffield, risk faktörlerini şöyle sıraadı:

“İlk gebelik, önceki gebeliklerde preeklampsi öyküsü, kronik hipertansiyon, diyabet, böbrek hastalıkları, otoimmün hastalıklar (örneğin, lupus) ve obezite, preeklampsi olasılığını artırıyor. Ayrıca, 18 yaş altı veya 35 yaş üstü gebeler de yüksek risk altında.”

Ailede preeklampsi öyküsü olanlar, iki gebelik arasında 10 yıldan fazla zaman geçenler ve düşük gelir düzeyine sahip bireyler de risk grubunda.

Yayımlanan bir meta-analiz, bitkisel bazlı (vegan) beslenmenin gebelik zehirlenmesi riskini beş kat artırabileceğini öne sürdü, ancak bu bulgu tartışmalı ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuyor.

BİLİMSEL BULGULAR: ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR

Preeklampsi tanısı, gebeliğin 20. haftasından sonra iki ayrı ölçümde sistolik tansiyonun 140 mmHg veya üzerinde, diastolik tansiyonun 90 mmHg veya üzerinde olmasıyla konuyor. İdrarda protein kaçağı, böbrek fonksiyon bozukluğu, trombosit sayısında azalma veya karaciğer enzimlerinde yükselme gibi bulgular da tanıyı destekledi.

Erken teşhis, preeklampsinin ilerlemesini durdurabilir. Dr. Wilkins-Haug, “Hafif preeklampsi vakaları, hastanede yakın takip ve tansiyon kontrolüyle yönetilebilir. Ancak, ciddi vakalarda erken doğum veya sezaryen gerekebilir” dedi.

Japonya’da yapılan bir çalışma, düşük doz aspirinin yüksek riskli gebelerde preeklampsi riskini %15 azalttığını gösterdi. Ancak, Prof. Dr. Attar, “Aspirin gibi tedaviler, mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı. Bilinçsiz kullanım, kanama riskini artırabilir” uyarısında bulundu.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: GÜVENLİ BİR GEBELİK İÇİN

Uluslararası uzmanlar, gebelik zehirlenmesinden korunmak ve erken teşhis için şu önerilerde bulundu:

Düzenli Kontroller: Her gebelik kontrolünde tansiyon ölçümü ve idrar testi yaptırın.Erken teşhis, komplikasyonları önlemenin anahtarıdır.

Sağlıklı Beslenme: Tuz tüketimini azaltın, protein ve kalsiyum açısından zengin bir diyet benimseyin. Dr. Sheffield, “Yetersiz beslenme, preeklampsi riskini artırabilir” dedi.

Kilo Kontrolü: Obezite, preeklampsi riskini artırıyor. Gebelik öncesi ve sırasında sağlıklı kiloyu korumak önemli.

Stres Yönetimi: Gebelikte stres, tansiyonu yükseltebilir. Yoga, meditasyon veya nefes egzersizleri faydalı olabilir.

Risk Grupları için Ekstra Dikkat: Önceki gebeliklerde preeklampsi geçirenler veya kronik hastalığı olanlar, daha sık takip edilmeli.

BİLİNÇLİ ADIMLAR ANNE VE BEBEĞİ KORUR

Gebelik zehirlenmesi, anne ve bebek sağlığını tehdit eden ciddi bir durum olsa da, erken teşhis ve doğru yönetimle riskler en aza indirilebilir.

Anne adayları, gebelik sürecinde vücutlarındaki değişiklikleri iyi gözlemlemeli ve rutin kontrolleri aksatmamalı. Preeklampsi, korkutucu bir tablo olsa da, bilinçli adımlarla kontrol altına alınabilir.

Sağlıklı bir gebelik için, küçük belirtileri bile ciddiye almak ve uzman desteğiyle hareket etmek hayati önem taşıyor.