Anne ve kızı yerel seçimlerde rakip oldu

Kaynak: AA
Anne ve kızı yerel seçimlerde rakip oldu
Kastamonu'da aynı mahallede yaşayan 63 yaşındaki Kadriye Mıcık ile 39 yaşındaki kızı Serap Emici, muhtarlık seçiminde rakip oldu.

Kastamonu'nun Saraçlar Mahallesi'nden muhtar adayı olan anne Mıcık ile kızı Emici, vaatlerini anlatan broşürler bastırıp kapı kapı dolaşarak seçmenlerden oy talep ediyor. Zaman zaman seçim çalışmasında karşılaşan anne ile kızı, tatlı bir rekabet içinde çalışmalarına devam ediyor. Mıcık ile Emici, "Varsa bizden iyisi o da ikimizden birisi" sloganını kullanıyor.

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Erkeklerin kadın muhtarlarla ilgili önyargılarını kırmak için aday olduğunu vurgulayan Emici, "Erkeklerin, 'Kadından muhtar olmaz, kadınlar evde yemeğini yapsın, eşleriyle ilgilensin' sözlerine tepki için aday oldum. Kadının elinin değdiği her şeyi güzelleştirdiğini biliyoruz. O yüzden muhtarlığa adaylığımı koydum." dedi. Annesiyle tatlı bir rekabet içinde olduğunu vurgulayan Emici, "En büyük rakibim annem. Önceki dönemlerde de adaylığını koydu, ona destek verdim ama ne yazık ki olmadı. Bu dönem ben koymak istedim, kendisi çekilmedi. 'Hadi bakalım cesaretin varsa katıl' dedi, ben de katıldım." dedi.

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Annesinin tecrübelerinden faydalanmaya çalıştığını söyleyen Emici, "Evleri ziyaret ederek çalışmalarımı anlatıyorum. Evde de rekabet oluyor. Eşime, kardeşlerime soruyoruz, 'Kime oy vereceksiniz?' diye. Kimseyi kırmamak için cevap vermiyorlar." diye konuştu.

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Kadriye Mıcık ise çevresinin isteğiyle, mahallelerine kadın eli değmesi maksadıyla muhtarlığa aday olduğunu ifade etti.

Üç dönem önce de muhtarlığa aday olup 2 bin 800 oy aldığını belirten Mıcık, "Nasip değilmiş. Şimdi tekrar aday oldum. Projelerim var. Bazı yerlere dolmuş gitmiyor. Her yere dolmuş uğrayacak. Garibanlar için dükkan açacağım, ürünlerini satmak isteyenler gelip satacak." diye konuştu.

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Mıcık, kızından önce damadının aday olacağını söylediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Oğlum da 'Ben olacağım' dedi. Gelinimin kardeşi, 'Ben de olacağım' dedi. Ben de 'Bir defa çıktıysam dönmem' dedim. Aslında başta çekilmeyi düşünüyordum. Rakiplerim çekil diye bana haber gönderiyorlardı. 'Demek ki güçlüyüm ki bana haber gönderiyorlar' dedim, çekilmedim. Serap'a projelerimi anlatmıyorum, yapacaklarımı almasın, kendi projelerini bulsun diye. Evde eşimin hiç sesi çıkmıyor. Çocukların da gelinin de sesi çıkmıyor. Hangimize oy vereceksiniz diye sorduğumda, 'Anne onu söylemeyelim, iki tarafa da ayıp olur' diyorlar. Zaten hangimiz muhtar olursa birbirimizin yanında olacağız. Kızımla birlikte şakalaşıyoruz. Ben şakacıyımdır."

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Serap Emici'nin eşi Numan Emici ise evde güzel bir heyecan olduğunu söyleyerek, "Kayınvalidem adaylığını açıklamıştı, eşimi de ben teşvik ettim. Analı kızlı muhtarlık yarışı olacak. Biraz arada kalıyoruz ama ben sonuna kadar eşimi destekleyeceğim. Kayınvalidem evde yokken diğer bireylerle görüşüp onları ikna etmeye çalışıyoruz." dedi.

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