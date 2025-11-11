Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları devam ederken acı haber geldi.

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından anne ve oğlunun bulunması için emniyet, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli çalışma yürütüyor.

KAYIP ANNE VE OĞLU 9 GÜNDÜR ARANIYORDU

Ekipler arama çalışmasını akarsu ve bataklıklarda yoğunlaştırmış, bölgedeki bir bataklıkta iş makineleriyle arama yapılmış ancak bir sonuç alınamamıştı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince, engebeli ve ormanlık arazide dron ile havadan arama yapıldı. Çalışmalara iz arama köpek timi ile kadavra köpekleri de eşlik etti.

Çalışmalarda, Akıncı İHA, Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile teknik istihbarat ekibi, istihbarat araştırma timi, adli kolluk görevlisi, emniyet istihbarat araştırma ekibi, emniyet suç araştırma ekibi arama ve adli soruşturma kapsamında görev aldı.

5 YAŞINDAKİ KAYIP OSMAN'DAN ACI HABER GELDİ

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri bölgedeki akarsularda arama çalışmasını sürdürürken 5 yaşındaki kayıp Osman'dan acı haber geldi.

Kastamonu Valiliği yaptığı açıklamada 5 yaşındaki çocuğun cansız bedeninin Kösali köyündeki dere yatağında bulunduğunu bildirdi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

Ekipler Kastamonu'da kayıplara karışan anneyi hala arıyor.