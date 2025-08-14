Anne ve oğlu feci şekilde öldü

Kaynak: DHA
Anne ve oğlu feci şekilde öldü

Çorum'da bir işyerinde atık yağ tankına düşen Hacer Kepçe (39) ile oğlu Recep Kürşat Kepçe (12) hayatını kaybetti.

Çorum'da yaşanan korkunç olay, Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi 11’inci Sokak’ta atık yağların toplandığı işyerinde meydana geldi.

Yağ dolu tanka 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

atik-yag-tankina-dusen-anne-ve-oglu-oldu-864747-256826.jpg

Ekiplerin yaptığı çalışmayla biri çocuk, 2 kişinin yağ tankından cansız bedenleri çıkarıldı.

Yapılan araştırmada, bu kişilerin Hacer Kepçe ile oğlu Recep Kürşat Kepçe olduğu belirlendi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

