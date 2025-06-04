Anne ve oğlu kanlar içinde bulundu: Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı​​​​​​​

Olay, merkez Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi 85088 sokaktaki iki katlı bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, babanın işe gitmesinden bir süre sonra anne H.Y. ve 4 yaşındaki oğlu A.T.Y.'nin kaldığı evden çığlık sesleri geldi. Sesi duyan çevre sakinleri eve koştu. Komşular, evi kanlar içinde görerek 112 Acil Komuta Merkezi'ni aradı. Merkez bölgeye polis ve sağlık ekiplerini sevk etti. Sağlık ekipleri anne ve çocuğu ambulanslarla şehir hastanesine sevk etti. Polis ise bölgede tedbir alarak evde inceleme başlattı.

2,5 YIL ÖNCE KIZLARI OKUL TUVALETİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Öte yandan aile ilgili acı bir detay daha ortaya çıktı. Ailenin 13 yaşındaki kızlarının 2,5 yıl önce okulda bir öğrenci tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

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O acı olay ise 30 Aralık 2022 tarihinde Okan Merzeci Mahallesi Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulunun zemin katındaki tuvalette meydana gelmişti. 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Y. kız öğrencilerden H.D. tarafından bıçaklanıp darp edilerek öldürülmüştü.

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ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ, ANNENİN İSE KRİTİK

İlk bilgilere göre, kızının vefatından sonra kendisini toparlayamadığı psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen 38 yaşındaki kadının, önce oğlunu kesici aletle hafif yaraladığı ardından da kendine zarar vererek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

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Hastanede tedavileri süren yaralılardan çocuğun durumunun iyi olduğu, ancak annenin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.