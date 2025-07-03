Anne ve oğullarından şok savunma! “Düştü bıçak bacağına saplandı”

Emniyette suçlamaları kabul etmeyen ve olayın kaza olduğunu söyleyen şüphelilerin, evdeki kanlı eşyaları dışarı çıkarttıklarını gösteren güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken anne F.K. "Kazayla oldu. O beni öldürecekti" dedi.

Güzeltepe Mahallesinde 30 Haziran'da saat 21.40 sıralarında meydana gelen olayda 112 Acil servisi arayan bir kişi, evde bir kaza olduğunu babalarının bıçağın üzerine düşerek yaralandığını söyleyerek yardım istedi. Olay yerine giden Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Recep Kütükçü (54)'nün sağ diz kısmında 1 adet derin kesi şeklinde yaralandığını ve kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayın şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Evde bulunan anne F.K., oğulları M.K.(32) ve Y.R.K.(22) gözaltına alındı. Şüpheliler evde sürekli tartıştıkları babalarının olay günü bıçakla kendilerine saldırdığını, bu sırada düşerek bıçağın kendi bacağına saplandığını söyledi.

'YERE DÜŞTÜ'

Poliste ifade veren anne F.K. eşinin daha önceden içkili bir halde kendilerini yaraladığını söyleyerek "Eşim mutfakta alkol alıyordu. Aramızda tartışma çıktı. Bir anda bıçak çekerek bize doğru saldırdı. Sizi öldüreceğim diye tehditler savuruyordu. Oğullarım araya girmeye çalışırken yere düştü. Bıçak bacağına saplandı" dedi. Gözaltındaki F.K.'ın oğulları da benzer ifadeler verdikleri öğrenildi.

EŞYALAR ÇÖPE ATILDI

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda polis ifadelerle çelişen bazı güvenlik kamera görüntüleri buldu. Görüntülerde olayın ardından şüphelilerin evdeki bazı eşyaları taşıyarak çöpe attıkları görüldü. Çöp konteynırında yapılan aramada 1 tane kanlı şort, 1 tane kanlı bez, 1 tane kanlı sandalye bulundu. Ayrıca evde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen iki adet bıçağa incelenmek üzere el kondu. Öte yandan daire girişinin olaydan sonra temizlendiği tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan anne ve iki oğlu ile onlara yardım ettiği iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen anne F.K. "Kazayla oldu. O beni öldürecekti. Kurtulmak için mücadele ettim. Ne olduysa kazayla oldu" dedi.