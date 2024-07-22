Anne yüreği nedir bilir misiniz?

Saniye Ateş gözyaşları içinde mahkeme kapısında dedi ki;

-“Ne diyeyim oğul, hâlâ benim çocuklarımı tehdit ediyorlar. Ne söyleyeyim oğul ne söyleyeyim. Üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Çocuğumun katilini aramak zorunda kaldım. Rica ettim, yalvardım. Bunu adi bir dava yapmak istiyorlar. Ne söyleyeyim oğul, Allah’a kaldı. Bu adi bir suç değil siyasi bir cinayettir. Ölene kadar düşeceğim peşlerine oğul. Böyle bir siyasi dava olmaz oğul…”

Akan gözyaşları gösteriyor ki yüreği kanıyor Saniye ananın…

Feryat ediyor, “Adalet” diye haykırıyor mahkeme önlerinde.

Duyan, hisseden, vicdanı olan ve o büyük acıyı yüreğinde hisseden herkes Saniye anne ile birlikte gözyaşı döküyor.

Sizler ana yüreği nedir çok iyi bilirsiniz?

Recep Tayyip Erdoğan merhum Tenzile annenin vefatından sonra şöyle demişti:

-“Cenneti annelerin ayakları altında bulduk. Ben hep annemin ayağının altını öptüm. Çünkü orada cennet kokusu var.”

Ne kadar anlamlı bir davranış.

Haydi Erdoğan, Sinan Ateş siyasi suikastının azmettiricilerini ortaya çıkarttır ve yargıya teslim et.

Et ki Saniye annenin ruhu huzura kavuşsun.

Allah’ım bu nasıl bir tesadüf?

Devlet Bahçeli’nin merhum annesinin adı Samiye.

Merhum Sinan Ateş’in annesinin adı Saniye.

Evet Erdoğan, evet Bahçeli; Cennet annelerimizin ayaklarının altındadır.

İşitin; Saniye annenin adalet çığlığını.

Görün; Saniye annenin kanlı gözyaşlarını.

Anlayın; yüreğinin nasıl yandığını.

Düşünün; “Allah’a kaldı” sözünün ağırlığını.

Çekin siyasi baskınızı yargının üzerinden.

Her kim azmettirdiyse yakalansın, yargılansın.

Allah’ım işlediğimiz günahları affeder.

Ancak kul hakkını asla affetmez.

Erdoğan, Bahçeli yarın ahirette sizler de bizler gibi hesaba çekileceksiniz.

Selma Ateş, Ayşe Ateş ve evlatları ile Saniye anne yarın sizlere ahirette hesap soracak.

Bugün adalet yerini bulsun.

Hesap sorma ahirete kalmasın.

Sinan Ateş’e siyasi suikast yapılması da azmettiricilerinin ortaya çıkmaması için yargıya siyasi baskı yapılması da insanlık suçudur.

Hukuk skandalıdır.

Erdoğan ve Bahçeli;

Yüreğiniz, vicdanınız taş mı kesti.

Vicdanlarınız hiç mi sızlamıyor?

Özgür Özel’in eşi Didem Hanım,

Müsavat Dervişoğlu’nun eşi Nahide Hanım,

Ali Babacan’ın eşi Ülkü Zeynep Babacan,

Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Hanım,

Ümit Özdağ’ın eşi Burçin Hanım,

Temel Karamollaoğlu’nun eşi Ayşe Yasemin Hanım,

Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Hanım,

Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Hanım,

Ahmet Necdet Sezer’in eşi Semra Hanım,

Muhalefet partilerinin kadın milletvekilleri ve milletvekili eşleri sizlere sesleniyorum:

Ateş ailesini ister toplu hâlde ister yalnız ziyaret edin.

Saniye annenin kanayan yüreğinin acısına ortak olun.

Acılar paylaştıkça azalır, sevgiler paylaştıkça çoğalır.

Ateş ailesinin adalet arayışının paydaşları olun.

Duruşma günü çoluk, çocuk mahkemenin kapısına dayanın...

Ateş duruşmasının yargıçları;

Ya siyasi baskıları umursamayıp azmettiricileri belirleyip yargılayarak tarih yazacaksınız.

Ya siyasi baskıya teslim olup tarih olacaksınız.

Eğer bu dosyayı örtbas ederseniz bilin ki;

Yarın iktidar değişir ve Sinan Ateş dosyası bağımsız yargı tarafından yeniden açılır. Sizler de yargılanırsınız.