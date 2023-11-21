Anneannemiz dönemindeki desenli kumaşlar moda oldu. Tek renk tarih mi olacak

Masion Française Dergisi'nde yer alan bilgilere göre, eskiden kullanılan rengarenk desenli kumaşlar günümüzde moda oldu. Tek renkten yapılan koltuk, kanepe yastık gibi eşyalar out, desenli kumaş kullanılan ürünler in oldu.

Doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı, bozulmuş çizgiler, şekiller ve abartılı renklere dayanan soyut dışavurumculuk akımı, sanatsal bakış açısı ve geniş renk paletiyle bilinen 70'lerin eğlenceli ve özgür ruhuyla harmanlanıyor.

Fırça darbelerini stilize geometrik formlarla birleştiren sanatsal desenler, iç mekânlarda renk karmaşaları yaratılması konusunda ısrarcı görünüyor. Cesur ve kural tanımayan baskıları, salon, yatak odası, çalışma odası, hatta banyo ve mutfaklarda kullanmaktan çekinilmiyor.

İç mekânlarda kullanılan desenlerin enerji üzerinde etkileri vardır ve yapılmış bazı çalışmalar, desenlerin bu etkilerini bizlere gösterir. Örneğin, yatay çizgiler enerjiyi sakinleştirir, dinginleştirir ve birazcık da yatay bir akış sağlar. Dikey çizgiler ise ister kıyafetlerde ister dekorasyonda olsun, yukarıdan gelen enerjilerin akışını artırır.

BAZI DÖNEMLER RENK VE DESEN SEÇİMİNİZ ETKİLENİR



Kareli desenler koruma enerjisi sağlar ve aldığı enerjiyi bir nevi koruma içerisine alır. Eğer ortamda daha sakin bir atmosfer yaratmak istiyorsak, yumuşak renkler ve sivri olmayan desenler kullanma eğilimimiz olabilir. Hayatımızda farklı dönemler ve devreler vardır ve bu dönemler renk ve desen seçimlerimizi de etkiler.

Etnik stildeki mobilya ve aksesuarlar ile doğal bir uyum yakalayan desenleri, doğal kumaşlar, deri, ahşap ve metalle bir arada kullanmak yaratılmak istenilen kurguyu güçlendirecektir. Evinize hakim olan stile bu tür desenler uzaksa, fakat yine de bir şans vermek istiyorsanız, etnik desenlerin zengin renk paletinden daha nötr olan toprak ve kahve tonlarına yönelebilir mekânda eklektik kurgular yaratabilirsiniz.

Geometrinin bize bahşettiği desen çeşitliliğinden yalnızca moda arenası değil dekorasyon dünyası da yararlanıyor. Mimari içerisinde her daim kendine yer edinen zamansız çizgililer, kareliler ve daireler de aralarına katılarak maksimalist stilden modern kurgulara kadar birbirinden farklı tarzlara ayak uydurabiliyorlar.

TABLONUN İÇİNDEYMİŞ HİSSİ UYANDIRIR

Bahar uzak olsa da çiçek desenleriyle iç mekânlarda bitmeyen bir bahar yaşamak mümkün. Farklı renk kombinasyonlarındaki zarif çiçek desenleri bu sezon, suluboya efektli, kumaşa aplike veya print baskılarla evlere renkli bir giriş yapıyor. Tropik bitki ve yaprak desenleri, kuş, kelebek ve arı gibi gizemli bahçeleri hatırlatan hayvan motifleri ile bir araya geldiğinde bir ressamın tablosunun içerisindeymiş hissiyatı yaratıyor.

Floral etkiyi güçlendirmek için mobilya, aksesuar veya tekstillerle sınırlı kalmayarak duvar kağıtlarıyla duvar yüzeylerinde, halı ve kilimlerle zeminde de devam ettirebilirsiniz. Çiçek desenlerinin yaratabileceği retro görünümü tercih etmeyenler, desen, renk, doku ve ölçeklere dikkat ederek seçimlerini gerçekleştirebilirler. Daha büyük boyutlardaki çiçek baskılarına yönelmek, alanın geri kalanında nötr tonlara ve çağdaş tasarımlara yer vermek, daha modern bir görünüm yakalamaya yardımcı olacaktır.